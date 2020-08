Goodix conclut l'acquisition de Dream Chip Technologies

SHENZHEN, Chine, 3 août 2020 /PRNewswire/ -- Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd., un fournisseur de solutions intégrées qui offre des solutions logicielles et matérielles de pointe pour les semi-conducteurs, a annoncé aujourd'hui avoir conclu l'acquisition de Dream Chip Technologies GmbH (DCT). L'acquisition de DCT constitue pour Goodix une étape fondamentale dans l'élaboration d'une stratégie diversifiée et l'intégration de professionnels talentueux de l'ingénierie à l'échelle mondiale. Les technologies solides, les offres de produits et la pénétration du marché de DCT correspondent parfaitement à l'équipe novatrice et en plein essor de Goodix, ce qui va accélérer les capacités de Goodix à apporter rapidement des solutions intégrées pour les dispositifs mobiles intelligents et les applications automobiles, afin de répondre aux besoins d'une clientèle mondiale qui ne cesse de croître.

Les récents contrats de conception remportés auprès de Hyundai et Lynk & Co illustrent la grande reconnaissance que les consommateurs témoignent à l'expansion de Goodix sur le marché des applications au secteur automobile. Grâce à toute l'attention que DCT accorde aux systèmes autonomes, les deux entreprises fusionnées vont renforcer les capacités technologiques de Goodix en offrant des produits qui font la différence aux clients du secteur automobile dans le monde entier. Spécialisée dans le développement de grands systèmes sur puce, de FPGA (réseaux de portes programmables), de logiciels et systèmes embarqués, l'équipe hors pair chargée du traitement des signaux d'image chez DCT vient parachever l'arsenal technologique de Goodix et permet ainsi de forger une équipe de R & D plus complète et plus accomplie. Leurs forces conjuguées permettront d'améliorer et d'élargir l'offre sur le marché des dispositifs mobiles intelligents.

« La trajectoire jalonnée de succès de DCT et sa validation sur le marché sont véritablement dans le droit-fil de notre développement stratégique dans les applications automobiles et des offres de fournisseurs d'accès à Internet », a déclaré David Zhang, PDG de Goodix. « En venant compléter la place de leader que Goodix occupe sur le marché, nous avons de grands atouts pour fournir des solutions convaincantes à notre clientèle conjointe. »

« C'est une action très importante pour DCT. Grâce au soutien fondamental de Goodix, DCT sera désormais à même d'accompagner ses clients dans le secteur des ASIC (circuits intégrés propres à une application) en leur apportant non seulement des capacités de conception de puces exceptionnelles, mais aussi une chaîne logistique ASIC complète, de qualité éprouvée », a déclaré Peter Schaper, PDG de DCT. « Cela permettra de répondre à toutes les demandes à venir pour des systèmes sur puces qui exigent une puissance de calcul élevée, prenant en charge la conduite autonome ainsi que les fonctions de confort dans les voitures. »

À propos de Goodix

Goodix Technology (SH : 603160) est un fournisseur de solutions intégrées pour des applications basées sur la conception et le développement de circuits intégrés. L'entreprise offre des solutions logicielles et matérielles de pointe pour les semi-conducteurs, destinées aux dispositifs intelligents, aux applications de l'IdO et à l'électronique automobile. Goodix est reconnue comme étant le plus grand fournisseur de solutions d'authentification biométrique pour les dispositifs Android sur le marché mondial. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.goodix.com

À propos de Dream Chip Technologies

Dream Chip Technologies GmbH (DCT) est une entreprise allemande de technologie des semi-conducteurs, qui ne compte pas d'usine de fabrication. Elle est spécialisée dans le développement de grands ASIC et FPGA, logiciels et systèmes embarqués, qui sont principalement appliqués aux systèmes de vision pour l'automobile. Des entreprises de différents secteurs industriels du monde entier font confiance à l'expertise et aux compétences exceptionnelles en matière d'ingénierie de DCT. DCT s'est fixé pour mission de combler l'écart entre l'offre et la demande en accompagnant ses clients à l'aide de technologies de vision sophistiquées, leur permettant ainsi de lancer de nouveaux produits sans négliger pour autant leurs activités principales. Cette stratégie garantit aux entreprises une stabilité et une croissance régulière grâce à des innovations concomitantes en termes de produits. Notre équipe chevronnée de développement apporte aux clients plus de 25 ans d'expérience dans la conception. L'entreprise a pour principal point fort le traitement des signaux d'image, l'interconnexion des dispositifs et les systèmes autonomes. L'entreprise compte désormais plus de 100 ingénieurs en Allemagne et aux Pays-Bas. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.dreamchip.de.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Sunny Wang

+1 (857) 272-2424

Related Links

http://www.goodix.com



SOURCE Goodix