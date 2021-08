Goodix Technology lance une solution SoC NB-IoT à la pointe de l'industrie

SHENZHEN, Chine, 18 août 2021 /PRNewswire/ -- Goodix Technology a publié aujourd'hui sa première solution de système sur puce (SoC) NB-IoT, la série GR851x, qui prend entièrement en charge les normes 3GPP Rel-14 et Rel-15. Intégrant un système d'application OpenCPU à très faible consommation, il offre une stabilité exceptionnelle et une sécurité élevée, fournissant une solution IoT cellulaire compétitive pour divers scénarios d'application, tels que les villes intelligentes, l'électronique grand public, l'industrie 4.0 et l'agriculture intelligente. L'innovation contribuera à la construction d'un monde numérique moderne, connecté et intelligent.

Du silicium aux réseaux et aux appareils, l'écosystème NB-IoT se développe rapidement et peut être appliqué à un large éventail de scénarios IoT à très faible consommation, à couverture étendue et à grande échelle, notamment les compteurs intelligents, les détecteurs de fumée sans fil, les lampadaires intelligents et la gestion du bétail. Avec l'émergence d'applications toujours plus innovantes, le NB-IoT est prêt pour une croissance future. Selon le dernier livre blanc de Counterpoint Research, plus de 1,2 milliard de connexions NB-IoT sont attendues dans le monde d'ici 2025, ce qui représente environ un tiers de toutes les connexions IoT cellulaires. En se concentrant sur le marché mondial de l'IoT, qui représente des milliards de dollars, Goodix a fortement investi ces dernières années, en développant des technologies de base telles que les communications cellulaires, la conception de radiofréquences (RF) et l'architecture à faible consommation d'énergie dans la série GR851x, en repoussant les limites de tous les indicateurs de performance clés pour offrir une performance de pointe dans l'industrie.

Excellentes performances en matière de communication

Les connexions de données stables et fiables sont les pierres angulaires des applications IoT cellulaires. Le sous-système de traitement des communications (CP) avancé appartenant à Goodix assure une communication stable et une transmission fiable des données, même dans de mauvaises conditions de réseau. La solution de Goodix a déjà été entièrement certifiée par China Mobile, China Telecom et Deutsche Telekom, et continuera d'être certifiée par d'autres grands opérateurs mondiaux.

Solution OpenCPU à très faible consommation

Les applications IoT à grande échelle exigent des cycles de développement rapides. Grâce à sa puissante architecture OpenCPU à double cœur AP/CP, le GR851x de Goodix intègre un cœur ARM® Cortex®-M4F haute performance ainsi que de riches ressources sur la puce, éliminant ainsi le besoin d'un MCU externe. En outre, Goodix fournit un ensemble d'outils puissants qui simplifient considérablement la conception des applications, accélèrent la mise sur le marché et améliorent le coût global du développement.

Une solution de sécurité évolutive

Un matériel et un logiciel puissants s'associent pour former la solution de sécurité exceptionnelle de Goodix pour la protection des appareils IoT. Le sous-système de sécurité développé à partir de zéro fournit un mécanisme de sécurité complet, prenant en charge OSCCA et les solutions de sécurité nuSIM de Deutsche Telekom. En outre, des API simples et faciles à utiliser peuvent être personnalisées et adaptées à diverses plates-formes de systèmes de sécurité.

« NB-IoT est l'une des technologies centrales de l'industrie de l'IoT massive à l'ère de la 5G », a remarqué Sandy Hu, président de Goodix Technology. « La solution nouvellement lancée par l'entreprise apportera une grande valeur à l'écosystème IoT mondial. Cette percée illustre notre détermination et nos capacités à étendre notre marché cible de l'électronique grand public à des marchés plus vastes, notamment l'internet des objets. »

La solution NB-IoT de Goodix est entrée dans la phase de promotion commerciale et devrait être produite en série au quatrième trimestre de cette année. Pour plus d'informations sur les produits de la série GR851x, veuillez consulter le site : www.goodix.com

SOURCE Shenzhen Goodix Technology Co., Ltd.