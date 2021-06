Goodleaf fusionne avec Highlands Investments, anciennement Canopy Growth Africa

« Nous sommes ravis de conclure cette fusion et, ce faisant, de créer la première véritable offre de graines à la vente en Afrique », déclare Warren Schewitz, fondateur et PDG de Goodleaf. « Nous avons toujours eu l'intention de créer une marque mondiale de classe internationale et, à mesure que nous nous développons, l'accès à un approvisionnement de haute qualité est essentiel, c'est ce que Highlands nous offre. »

« Cette transaction réunit deux des plus grands acteurs du cannabis en Afrique », déclare Jody Aufrichtig, fondateur - Highlands Investments. « Highlands est le premier producteur de cannabis certifié ISO 22000 en Afrique, la qualité de notre produit est de classe mondiale, cette offre combinée nous permettra de réaliser des percées significatives au niveau mondial, car nous pouvons être compétitifs à la fois en termes de qualité et de prix. »

Goodleaf, une marque de CBD haut de gamme, a commercialisé un portefeuille de 30 produits dans plusieurs catégories et dispose de lignes de distribution bien établies par le biais de points de vente, en ligne, de grossistes, et de cafés en Afrique du Sud. Les produits de Goodleaf seront bientôt exportés vers des détaillants en Asie et en Europe.

« Les consommateurs exigent des produits de qualité dont l'origine est connue », explique M. Schewitz. « L'environnement de culture vierge au Lesotho, combiné à l'engagement de Highlands envers les normes GACP (« Bonnes Pratiques Agricoles et de Récolte ») et ISO 22000, garantit l'accès à un approvisionnement fiable et certifié de haute qualité. »

Highlands a fait ses preuves dans la production de fleurs de CBD de qualité supérieure. En avril 2021, elle a terminé sa quatrième récolte au Lesotho. La récolte en extérieur a donné près de six tonnes de cannabis de qualité supérieure, dont une part importante est destinée au marché européen du cannabis médical. Highlands continuera à fournir des fleurs, des distillats et des isolats de CBD et de THC en vrac aux marchés mondiaux de la médecine et du bien-être.

« Il s'agit d'une transaction transformatrice pour Goodleaf, car nous avons diversifié notre activité en proposant une offre entièrement de la graine à la vente, renforçant ainsi notre position de leader sur le marché sud-africain du cannabis. Elle constitue une base de production à faible coût pour notre gamme de produits à mesure que nous nous développons sur les marchés mondiaux », conclut M. Schewitz.

Selon les termes de la transaction, les actionnaires de Highlands détiendront 35 % des parts de l'entité issue de la fusion, Goodleaf étant l'actionnaire majoritaire à 65 %. L'entité issue de la fusion continuera à opérer sous le nom de Goodleaf et Highlands Investments.

