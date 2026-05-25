GoodWe met en avant la simplicité et la rapidité d'installation de la série ESA lors de son troisième événement de lancement européen à Francfort

FRANKFURT, Allemagne, 25 mai 2026 /PRNewswire/ -- GoodWe a présenté son système de stockage d'énergie ESA All-in-One lors d'un événement de lancement qui s'est tenu jeudi à Francfort et qui a rassemblé une centaine d'invités, dont des installateurs, des partenaires et des acteurs de l'industrie. Sous le thème « From Puzzle to Power, a Matter of Minutes », GoodWe a apporté la preuve pratique de la conception orientée vers l'installation et de la facilité d'utilisation du système ESA, ainsi qu'un aperçu plus approfondi de l'avenir du marché allemand. L'entreprise a présenté les dernières avancées en matière de solutions de stockage d'énergie résidentielles, en mettant en avant le système évolutif 4 S de GoodWe, qui se concentre sur des produits silencieux, intelligents, sécurisés et simples.

(Solution Manager of GoodWe DACH was introducing GoodWe ESA energy storage system)

« Alors que le marché européen de l'énergie continue d'évoluer, notre engagement reste centré sur trois principes clés : Jie Zhang, directeur général de GoodWe Europe. « Nous restons pleinement concentrés sur le marché européen du résidentiel et du stockage, continuons d'investir dans les équipes locales, les services et les partenariats, et nous nous engageons à établir une relation de confiance à long terme avec les installateurs, les distributeurs et les utilisateurs finaux. L'Europe a toujours été un marché stratégique pour GoodWe, et nous continuerons à développer des solutions qui répondent réellement aux besoins des marchés locaux. »

La « simplicité » au cœur du concept ESA 4S

L'événement avait pour objectif de montrer comment une installation rapide, une mise en service simplifiée et une maintenance plus aisée contribuent à améliorer l'efficacité des installateurs sur un marché très développé et concurrentiel.

Le système ESA est conçu pour répondre aux défis courants associés aux systèmes de stockage d'énergie traditionnels, notamment la complexité de la configuration et des procédures d'installation, ainsi que les coûts de main-d'œuvre élevés. Grâce à sa véritable architecture tout-en-un et à son design fin et compact, le GoodWe ESA permet aux propriétaires de bénéficier plus facilement des énergies renouvelables, tout en aidant les installateurs à améliorer leur efficacité opérationnelle et leur compétitivité sur le marché.

Alors qu'une installation classique implique plusieurs appareils, des câblages et des configurations complexes, la conception tout-en-un de la série ESA simplifie et accélère considérablement le processus d'installation. Un nombre minimal de connexions signifie moins de câblage et une installation propre. La conception à deux ports et le compteur intégré simplifient encore l'installation et facilitent l'extension ultérieure du système. Cette conception offre aux installateurs un avantage concurrentiel leur permettant de réaliser des installations plus rapides à moindre coût.

TÜV Rheinland a procédé à une évaluation approfondie du processus d'installation et de la facilité de réparation de la série ESA, confirmant ainsi la conformité de ces produits aux « spécifications techniques de la certification d'utilisabilité pour les appareils électroménagers » dans ces deux domaines.

Évolution des conditions du marché en Allemagne

Les analystes de marché de S&P Global ont présenté un exposé très convaincant sur la situation et les perspectives du marché en Allemagne. « L'Allemagne est actuellement le plus grand marché photovoltaïque en réseau au monde, et elle le restera jusqu'à la fin de la décennie », a déclaré Susanne von Aichberger, analyste principale chez S&P Global.

Les changements politiques actuels, en particulier l'élimination des paiements pour l'alimentation du réseau, profiteront au marché du stockage domestique, l'autoconsommation devenant le nouvel impératif. Alors que le stockage dans le secteur résidentiel est déjà bien développé et rattrape rapidement son retard par rapport à la capacité photovoltaïque, le secteur du stockage commercial n'a pas encore pris son essor. Les analystes du marché s'attendent à ce que les innovations en matière de matériel, de logiciels connectés et les modèles économiques qui en découlent contribuent à dynamiser le marché C&I et entraînent une croissance importante au cours des prochaines années.

GoodWe a élargi sa gamme de produits, qui comprend désormais des onduleurs et des systèmes de stockage (série ESA), des matériaux de construction photovoltaïques (PVBM) tels que des abris pour voitures, des chargeurs pour véhicules électriques et des pompes à chaleur, le tout associé à la gestion énergétique SEMS+, à la compatibilité avec les centrales électriques virtuelles (VPP) et à l'optimisation dynamique des tarifs, répondant ainsi aux principaux besoins du marché solaire résidentiel allemand. De même, l'entreprise propose des solutions pour un large éventail d'applications commerciales et industrielles, allant des petits systèmes de secours à la formation de réseaux et au fonctionnement en îlotage complet.

Un défi d'installation qui démontre la facilité d'utilisation

Les installateurs ont eu l'occasion de s'impliquer activement dans le stockage d'énergie de l'ESA en participant à une course d'installation. Les tâches de configuration du système en production ont été conçues pour évaluer la rapidité d'installation, la simplicité d'utilisation, le processus de mise en service et la précision.

Le défi comprenait un processus en 13 étapes, allant de la préparation des composants à la mise en service du système, et huit équipes d'installateurs s'y sont essayées. Le gagnant a réussi à monter entièrement le système, composé de trois modules de batterie, de l'onduleur, du module de communication, ainsi que des raccordements à la terre, en courant continu et en courant alternatif, en un temps record de 2 minutes et 45 secondes. Cette équipe composée de deux installateurs, originaires de Neukirchen (Hemau) et de Hofgeismar, installe des systèmes GoodWe en Allemagne depuis plusieurs années et s'est montrée impressionnée par la simplicité du processus d'installation.

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