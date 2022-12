Goodwin Biotechnology Inc. s'appelle désormais GBI, dans le cadre de son initiative pour une nouvelle image de marque à l'occasion de son 30e anniversaire !

PLANTATION, Fla., 12 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Goodwin Biotechnology, Inc. annonce son nouveau nom, GBI, dans le cadre d'une initiative pour une nouvelle image de marque visant à commémorer son 30e anniversaire. Cela comprend un nouveau nom, un nouveau logo et un nouveau site Web pour refléter son évolution d'une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) de fabrication clinique à un CDMO prêt pour la commercialisation en 2023 !

Les 30 années que GBI à passé à fournir une Single-Source Solution™ de services de bioproduction de bout en bout nous ont permis de croître et de maintenir une base de clients de confiance. L'entreprise a atteint une étape critique avec le lancement de plusieurs activités habilitantes de demande de licence biologique (BLA) en 2023 afin de mieux servir les clients de longue date. Les capacités complètes comprennent le transfert de méthodes analytiques, la documentation, le développement de cultures cellulaires en amont, les banques de cellules cGMP, le développement de la purification en aval, la fabrication clinique et commerciale cGMP de la substance médicamenteuse, la bioconjugaison, le remplissage aseptique du produit pharmaceutique final et les tests de stabilité.

Sous la direction du PDG, Darrin Schellin, la vision de la nouvelle image de marque de GBI se reflétera dans l'ADN de l'entreprise en tirant parti de l'étendue de son expérience commerciale et des capacités révolutionnaires de notre nouvelle expansion commerciale. Cette initiative renforcera notre position selon laquelle GBI soutient ses clients pendant toute la durée de leurs projets et continuera à offrir un service unique « en gants blancs » que d'autres CDMO conglomérés plus importants ne sont pas en mesure d'offrir.

« Nous sommes un CDMO de bout en bout, simplifiant le processus et la vitesse vers et à travers la clinique tout en maintenant une communication et une transparence complètes, la flexibilité et l'agilité dont nos clients ont besoin », partage le PDG, Darrin Schellin. « Nous adoptons une approche holistique des activités basée sur notre expérience et nous conseillons nos clients, qui sont souvent des petites et moyennes entreprises, y compris des « biotechs virtuelles », qui ont besoin d'une expertise en matière de CMC, car nous suivons le processus avec eux, en les consultant sur le pourquoi, le où et le comment des choses doivent être faites. Notre infrastructure et notre agilité nous permettent de lancer plus rapidement des projets à un stade précoce ou avancé, et nos équipes d'experts s'appuient sur une gestion de projet transparente et proactive pour livrer à nos clients et aux patients aussi rapidement et efficacement que possible. Les prochaines années vont marquer une période de croissance importante pour nous. GBI lance une toute nouvelle usine de produits biologiques cGMP entièrement intégrée qui élargira nos capacités, avec plusieurs trains de fabrication de bioréacteurs allant de 200 L à 2000 L. Il sera plus facile et plus rapide que jamais de travailler avec GBI, quelle que soit l'échelle ou l'étape de votre projet ! Nous remercions nos clients pour leur soutien continu et indéfectible. Notre équipe dévouée est en route pour commercialiser les produits de nos clients, tandis que GBI se concentre sur la fabrication commerciale et clinique à un stade avancé. Nous avons un engagement culturel à répondre aux attentes du marché, et nos scientifiques et ingénieurs très expérimentés se consacrent chaque jour à résoudre les problèmes de nos clients en guidant leurs produits vers le succès qu'ils et leurs patients attendent. »

À propos de GBI

GBI est une CDMO (organisation de développement et de fabrication sous contrat) basée aux États-Unis, qualifiée de manière unique et flexible, qui offre une Single Source Solution™ pour améliorer la valeur des produits biopharmaceutiques complexes de nos clients. Avec 30 ans d'expérience en tant que fabricant contractuel indépendant, GBI a travaillé en tant que partenaire stratégique avec des entreprises et des institutions de toutes tailles, faisant passer leurs produits par des essais cliniques et vers une commercialisation rapide. GBI fournit des services de développement de processus et de fabrication cGMP englobant la substance médicamenteuse et le produit pharmaceutique pour les produits biologiques complexes, y compris les anticorps multispécifiques, les protéines recombinantes, les conjugués anticorps-médicaments et d'autres classes de produits cellulaires. En raison de ses résultats impressionnants, GBI a reçu de nombreux prix de l'industrie, allant du prix de la valeur client et du leadership de Frost & Sullivan pour les meilleures pratiques en matière de fabrication contractuelle de produits mammaliens au prix du fabricant de produits biologiques cGMP de l'année décerné par Global Health & Pharma News.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site https://www.gbibio.com/.

ou

Contact : [email protected]

SOURCE GBI, anciennement connu sous le nom de Goodwin Biotechnology, Inc

GBI

1850 N.W. 69th Avenue

Plantation, FL 33313

Tél. : 954-321-5300

Fax : 954-587-6378

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1965652/gbi_logo_rgb_Logo.jpg