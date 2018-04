Google Pay arrive sur 4 marchés pour les utilisateurs de N26

N26 propose désormais Google Pay, la solution de paiement mobile rapide et sécurisée de Google, à ses clients en Belgique, en Irlande, en Slovaquie et en Espagne. L'innovation et son déploiement à l'international sont des priorités pour La Banque Mobile. N26 a pour objectif de construire une banque qui va au-delà des attentes des utilisateurs. Le lancement de Google Pay souligne les efforts déployés afin de proposer les produits et services à la pointe de l'innovation sur tous les marchés où elle opère.

Google Pay est la solution pour payer simplement et rapidement avec Google. Elle permet aux utilisateurs de régler leurs achats tout en gardant leurs informations de paiement en sécurité dans leur compte Google. De plus, Google Pay facilite le suivi des transactions et l'utilisation de points de fidélité. Les clients bénéficient aussi de suggestions personnalisées pour économiser du temps et de l'argent.

Google Pay permet aux utilisateurs d'Android de payer avec leur téléphone en tout simplicité. Pour utiliser Google Pay, il suffit de télécharger l'application Google Pay depuis le Google Play Store. Les clients n'ont plus qu'à s'inscrire sur Google Pay, ajouter leur carte de débit et ils seront prêts à l'utiliser. En utilisant Google Pay dans un magasin, le client a seulement besoin d'approcher son téléphone du terminal de paiement sans contact et le paiement sera effectué.

"Nous observons une très forte demande pour les solutions de paiements mobiles dans tous les pays où nous sommes présents" explique Alex Weber, Head of International Markets chez N26, "Introduire Google Pay en Belgique, en Irlande, en Slovaquie et en Espagne est une nouvelle étape importante de notre stratégie visant à offrir les produits et services les plus récents et les plus innovants, tout en proposant une expérience bancaire unique à l'ensemble de nos utilisateurs."

L'application Google Pay propose également un aperçu complet de toutes les transactions effectuées, ainsi que des offres et des magasins à proximité. Dans la section consacrée aux cartes, toutes les cartes de crédit et de débit, mais aussi les cartes de fidélité et les cartes cadeaux, sont visibles. Si les clients obtiennent des points de fidélité, Google Pay les prévient lorsqu'ils peuvent les utiliser.

Pour plus d'informations sur Google Pay, rendez-vous ici https://next.n26.com/en-eu/google-pay

À propos de N26

N26 est La Banque Mobile. N26 a repensé la banque pour la rendre simple, rapide et moderne. Valentin Stalf et Maximilian Tayenthal ont fondé l'entreprise en 2013 et ont lancé la version initiale du produit début 2015. Grâce à son business model complètement numérique, N26 opère avec une base de coût très basse, avec une organisation agile, sans héritage informatique et sans agences. N26 fait bénéficier ses clients de ces économies. N26 noue des partenariats avec quelques unes des Fintechs et entreprises traditionnelles les plus innovantes afin d'en faire profiter ses clients. Il y a par exemple TransferWise (pour les virements en devises étrangères), Raisin (pour l'épargne en Allemagne), Clark et Allianz (pour l'assurance), Younited Credit et Auxmoney (pour les crédits à la consommation). N26 est l'une des banques avec la croissance la plus élevée en Europe, avec plus de 850 000 clients présents dans 17 pays européens. N26 a également plus de 380 employés. N26 est disponible sur les marchés suivants : Autriche, Belgique, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Slovaquie, Slovénie et Espagne. N26 a l'intention de se lancer sur les marchés anglais et américains en 2018. N26 a levé plus de 215 millions de dollars auprès d'investisseurs reconnus comme Allianz X, Tencent Holding, Li Ka-Shing's Horizons Ventures, Valar Ventures, le fonds de Peter Thiel, les membres du conseil d'administration de Zalando et Earlybird Venture Capital.

