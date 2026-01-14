Goparity acquiert la société espagnole Bolsa Social pour consolider son leadership en matière d'investissement à impact social sur la péninsule ibérique

Cette acquisition va permettre d'accélérer l'expansion européenne et d'ajouter le financement participatif en actions à l'offre d'investissement du groupe Goparity

LISBONNE, Portugal, 14 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Goparity, une plateforme d'investissement à impact social basée à Lisbonne, a annoncé l'acquisition de Bolsa Social, la première plateforme espagnole de financement participatif à impact social à être autorisée par le régulateur espagnol CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores). Cette acquisition, menée par la fintech portugaise, marque une étape importante pour l'écosystème ibérique et européen de l'investissement à impact social, favorisant l'expansion de Goparity et renforçant sa position de référence en matière de financement participatif durable.

Nuno Brito Jorge and José Moncada Durruti

Avec des bureaux au Portugal, en Espagne et au Canada, Goparity a déjà lancé plus de 420 campagnes de financement participatif basées sur le prêt, levant plus de 55 millions d'euros pour des projets à impact social sur trois continents. Cette nouvelle initiative stratégique permet à la société de se transformer en une plateforme d'investissement plus complète, avec un impact mondial, et d'ajouter le placement en actions (acquisition d'actions) à son portefeuille. Dans un premier temps, de nouvelles opportunités d'investissement en capital continueront d'être proposées par le biais de la plateforme Bolsa Social.

L'intégration de Bolsa Social, qui compte plus de 13 000 utilisateurs et représente environ 15 millions d'euros investis dans des projets à impact social, marque une étape importante pour Goparity, car elle lui permet d'intégrer une plateforme pionnière de financement participatif en actions (equity crowdfunding) en Espagne. En plus de diversifier ses services financiers avec l'introduction d'un nouveau produit d'investissement, la fintech portugaise accélère également sa croissance en Espagne, qui constitue un marché stratégique.

Goparity et Bolsa Social travaillent côte à côte depuis plusieurs années au sein de l'écosystème européen de l'impact social. Au cours de l'année écoulée, une collaboration plus étroite a permis de confirmer l'existence de synergies importantes entre les deux plateformes et d'une convergence manifeste entre leurs communautés d'investisseurs. Cette acquisition représente donc l'évolution naturelle de cette collaboration.

« Cette acquisition marque un moment historique pour Goparity et pour l'investissement à impact social en Europe », a confié Nuno Brito Jorge, PDG et cofondateur de Goparity. « Avec l'introduction du financement participatif en actions, nous souhaitons devenir le partenaire financier des entreprises et des entrepreneurs à impact social tout au long de leur cycle de vie, de la recherche de nouveaux actionnaires aux phases où le financement par emprunt est pertinent, en fonction de leurs besoins. »

José Moncada Durruti, fondateur et PDG de Bolsa Social, a ajouté : « Grâce à ce rapprochement, les investisseurs de Bolsa Social vont pouvoir accéder à de nouvelles opportunités d'investissement à impact social, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Espagne. Nous sommes ravis d'avoir pris cette initiative, car la communauté d'investisseurs et d'entreprises de Bolsa Social bénéficiera de la portée et de la puissance professionnelle de Goparity. »

Avec cette acquisition, la communauté d'investisseurs combinée dépasse désormais les 72 000 personnes, consolidant ainsi la position de Goparity comme l'une des principales plateformes d'investissement durable en Europe.

À propos de Goparity

Fondée en 2017, Goparity a pour mission principale de démocratiser l'accès à la finance durable en mettant en relation des entreprises et des particuliers qui souhaitent investir dans des projets ayant un impact positif sur les personnes et la planète. Depuis sa création, les plus de 59 000 utilisateurs de la plateforme ont financé plus de 420 projets à impact social — alignés sur les Objectifs de développement durable des Nations unies — sur trois continents, avec un total de plus de 55 millions d'euros investis. Les projets financés ont apporté un soutien positif à plus de 100 000 personnes, créé plus de 4 000 emplois et contribué à éviter l'émission de plus de 30 000 tonnes de CO₂ dans l'atmosphère chaque année.

À propos de Bolsa Social

Fondée en 2014, Bolsa Social a été la première plateforme espagnole autorisée par la CNMV à fournir un financement participatif pour des projets et des entreprises à impact social. Avec une communauté de plus de 13 000 utilisateurs, elle a mobilisé environ 15 millions d'euros pour plus de 50 entreprises espagnoles par le biais du financement participatif et de prêts durables. Elle est soutenue par des investisseurs spécialisés dans l'impact social tels que Phitrust, Triodos Ventures, Helenos et l'Impact Innovation Fund (3xP).

