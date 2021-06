Gordon & MacPhail présente le plus ancien whisky écossais single malt du monde : Generations 80YO de la distillerie Glenlivet présenté en partenariat avec Sir David Adjaye Obe

Appelé par le célèbre écrivain Charlie MacLean « le père du single malt », George Urquhart croyait passionnément qu'il fallait laisser chaque whisky mûrir jusqu'à ce que le fût et l'alcool fusionnent pour obtenir la qualité désirée, et qu'il soit prêt à être partagé. La durée de vie du Cask 340 devait être de 80 ans - plus longue que celle de tout autre whisky écossais dans l'histoire.

Le 5 février 2020, en s'appuyant sur la compétence et l'expérience uniques acquises au cours de plus de 125 ans, la décision a été prise de mettre enfin en bouteille la précieuse sortie du tonneau, ce qui a donné un total de 250 décantations.

« Le fait que ce whisky - le plus ancien single malt écossais jamais mis en bouteille - conserve une saveur aussi vive avec un taux d'alcool de 44,9 % témoigne du savoir transmis par les générations successives de ma famille », explique Stephen Rankin, directeur du département Prestige de Gordon & MacPhail Whiskies, et membre de la quatrième génération de la famille propriétaire de la société.

Depuis plus de 125 ans, Gordon & MacPhail est animé par une mission simple : créer un whisky écossais single malt d'une qualité exceptionnelle. Au fil de quatre générations d'une famille de propriétaires, la société a assorti ses propres fûts de spiritueux provenant de plus de 100 distilleries écossaises. C'est cette expérience unique qui permet à Gordon & MacPhail de combiner le chêne, l'esprit et le temps pour créer des whiskys emblématiques que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde.

Pour célébrer la vision de John et George Urquhart, Gordon & MacPhail a collaboré avec l'architecte et designer de renommée internationale, Sir David Adjaye OBE, afin de créer une carafe unique et un coffret en chêne pour accueillir le whisky le plus précieux au monde à ce jour. Décrit comme « un architecte doté d'une sensibilité et d'une vision d'artiste », Adjaye était un choix naturel en tant que partenaire créatif, un homme qui partage les valeurs de la société, à savoir l'art, l'héritage et l'artisanat.

« Lorsque je collabore, je recherche des partenaires partageant les mêmes idées en termes d'artisanat, de croyances et de traditions. J'ai aimé la rigueur et l'obsession de Gordon & MacPhail pour leurs produits et leur artisanat - un engagement romantique qui permet de faire des choses exceptionnelles. Notre partenariat s'est avéré tellement naturel », a déclaré Adjaye.

« La maturation d'un scotch single malt pendant quatre-vingt ans est un art », ajoute Ewen Mackintosh, directeur général de Gordon & MacPhail, « similaire à bien des égards à l'architecture, où l'on crée quelque chose qui doit résister à l'épreuve du temps. Ni l'un ni l'autre ne peuvent être précipités. Sir David et Gordon & MacPhail partagent tous deux la volonté d'investir dans l'avenir. Nous sommes tous deux conscients de l'importance de créer quelque chose d'exceptionnel, de perpétrer un héritage aux générations futures. »

De la même manière que le 50e anniversaire est commémoré par de l'or, les 80 ans sont traditionnellement symbolisés par le chêne - un reflet agréable de ce whisky, bercé dans le chêne pendant quatre-vingt ans. L'étonnante carafe et le coffret de Sir David Adjaye seront révélés en septembre 2021, et la carafe numéro 1 sera vendue aux enchères par Sotheby's au début du mois d'octobre 2021. Pour poursuivre sur le thème de l'héritage, les recettes de la vente aux enchères, moins les frais, seront reversées à l'organisation caritative écossaise primée Trees for Life, dont la mission est de reboiser la forêt calédonienne.

« Il est tout à fait approprié que cette publication constitue un héritage riche, précieux et durable, avec des avantages directs pour de nombreuses personnes », commente Ewen Mackintosh.

La gamme Generations de Gordon & MacPhail a déjà présenté certains des whiskys écossais single malt ayant la plus longue maturation jamais mise en bouteille. Sa réputation sera encore renforcée en septembre prochain, lorsque le Gordon & MacPhail Generations 80YO de la distillerie Glenlivet sera enfin dévoilé.

À propos de la gamme Gordon & MacPhail Generations

Le nom « Generations » fait référence aux nombreuses années de maturation de ces whiskys et aux quatre générations de propriétaires de la même famille. La gamme Generations de Gordon & MacPhail présente certains des whiskys écossais single malt les plus vieux jamais mis en bouteille, représentant des moments emblématiques de l'histoire des spiritueux écossais. Les précédentes versions de « Generations » comprennent : Générations 70 ans d'âge de la distillerie Mortlach ; Générations 70 ans d'âge de la distillerie Glenlivet ; Générations 70 ans d'âge de la distillerie Glenlivet (deuxième version) ; Générations 75 ans d'âge de la distillerie Mortlach.

