Goûtez un luxe sans égal au Ladakh avec The Ultimate Travelling Camp (TUTC)

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/684206/TUTC_luxury_tents_Ladakh.jpg )



La culture ancestrale de cette capitale de caractère s'exprime à travers ses monuments, ses monastères, sa littérature orale, ses formes d'expression artistique, ses foires et ses festivals. TUTC tisse des expériences comme nul autre. Les hôtes peuvent se lancer dans un parcours itinérant au luxe de tableau. Découvrez la culture ancestrale du Ladakh, en explorant ses monuments fascinants, ses monastères pittoresques riches de formes d'expression artistique anciennes, ses foires et ses festivals. Participez aux rituels propres à la région - profitez d'une partie de polo dont la pratique est ancienne, puisqu'il fut importé au Ladakh au XVIIe siècle par la monarchie. Essayez-vous au tir à l'arc, au cœur d'un paysage propre à vous couper le souffle. Embarquez-vous sur la délicate rivière Indus, faites une pause déjeuner avec un délicieux pique-nique, dans le plus pittoresque des hameaux.

Pour celles et ceux souhaitant explorer plus avant l'âme du Ladakh, les itinéraires portant la griffe de TUTC promettent des séjours expérientiels sans compromis sur le luxe. Les services exceptionnels de TUTC satisfont tous les bons plaisirs et les humeurs de ses honorables invités. Le luxe est incarné par la beauté éclatante des tentes décorées de lustres boisés, de quatre lits à baldaquin, de draps délicats et de meubles d'époque en bois. Les tentes ont une triple couche et sont protégées de l'extérieur ; elles sont climatisées pour satisfaire les préférences de chacun. Chaque tente dispose d'une salle de bains attenante à la chambre équipée d'eau chaude, du nécessaire pour se laver portant la griffe TUTC, d'un coffre-fort, de services de blanchisserie, de terrasses privatives, d'un accès illimité au Wi-Fi dans la tente de la réception, d'un service de sécurité et paramédical 24/7, de l'électricité 24/7, d'une boutique, d'une bibliothèque et des services d'un majordome personnel. Le chef du TUTC utilise des ingrédients frais venant du jardin potager pour concocter des mets régionaux, indiens et internationaux s'adaptant aux palets des voyageurs et les comblant d'aise.

Chamba Camp Thiksey et Chamba Camp Diskit seront exploités du 15 mai au 30 septembre 2018. Les hôtes peuvent choisir parmi une variété d'itinéraires exclusifs conçus pour trois, quatre, cinq et sept nuits ou personnaliser leur séjour pour vivre une expérience qui leur est propre.

Pour de plus amples informations, appelez au +91-8010902222, écrivez-nous à l'adresse suivante info@tutc.com ou consultez le site http://www.tutc.com.

SOURCE The Ultimate Travelling Camp (TUTC)