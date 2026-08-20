Govee s'associe à des architectes d'intérieur pour mettre en avant l'éclairage intelligent comme nouvel élément de la décoration d'intérieur

LONDRES, le 21 août 2026 /PRNewswire/ -- Govee, leader mondial de l'éclairage intelligent, met en avant l'évolution du rôle de l'éclairage intelligent dans les intérieurs modernes grâce à des collaborations avec des architectes d'intérieur et des créatifs renommés. En alliant une technologie d'éclairage d'avant-garde à une approche contemporaine du design, Govee veut encourager de nouvelles façons de vivre et d'exprimer le style personnel dans le domicile.

Govee Collaborates with Interior Designers

En collaboration avec les décoratrices d'intérieur Gemma Mahabeer-Goldsmith et Melanie Lissack, Govee intègre ses lampadaires dans des intérieurs très variés, démontrant ainsi comment l'éclairage intelligent peut mettre en valeur l'esthétique d'une pièce sans pour autant la dominer. En fonction de différents matériaux, couleurs et styles, la lumière devient une couche flexible qui met en valeur ce qui existe déjà, en apportant de la profondeur, du caractère et une ambiance à l'espace.

Ces collaborations utilisent le « Floor Lamp 3 » et le « Lantern » de Govee, deux lampadaires qui représentent chacun une approche différente de l'éclairage d'ambiance. Le « Floor Lamp 3 » utilise un éclairage en couches pour apporter de la profondeur et créer des ambiances particulières dans une pièce, tandis que le « Lantern » associe une silhouette aux courbes douces à un éclairage « Halo Gradient » pour diffuser une lueur apaisante et autonome. Ensemble, ces lampadaires démontrent comment une forme bien pensée et une lumière expressive permettent d'utiliser un lampadaire à la fois comme source d'éclairage et élément de la composition visuelle d'une pièce.

La philosophie de design de Govee est basée une idée simple : la lumière doit s'intégrer à l'espace, sans le dominer. « La technologie d'éclairage offre davantage de liberté en matière de couleurs, de contrôle et d'expression, mais l'impression finale doit rester intuitive, harmonieuse et personnalisée », explique Jerry Lin, chef de produit chez Govee. En considérant la lumière comme un matériau capable de révéler les textures, de créer une ambiance et d'évoluer au rythme du mode de vie des gens, Govee veut faire de l'éclairage intelligent un élément naturel de la décoration intérieure moderne.

À propos de Govee

Depuis 2017, Govee conçoit des solutions d'éclairage intelligent innovantes qui allient technologie, design et fonctionnalité au quotidien afin de rendre les espaces de vie plus personnalisés et plus colorés.