Govermedia Plus Canada Corp. annonce l'intégration complète d'une technologie de traitement des paiements en crypto-monnaie

Grâce à cette intégration logicielle, GoverMedia offrira aux commerçants en ligne, à savoir ses clients d'entreprise cibles, la possibilité d'accepter et de traiter des transactions en crypto-monnaies (principalement BTC et ETH) et en monnaies fiduciaires. Lorsqu'une transaction sera traitée en ligne, la technologie de traitement convertira instantanément la crypto-monnaie reçue en monnaie fiduciaire, atténuant ainsi le risque de volatilité des crypto-monnaies. Entre autres avantages, les commerçants en ligne recevront des relevés comptables post-transaction et des rapports de back-office pour tous les paiements liés à la crypto-monnaie. En termes de monétisation, GoverMedia envisage de proposer ces services de traitement en tant que SaaS aux boutiques en ligne désireuses d'accepter les paiements en crypto-monnaie sur leur site Internet respectif. La technologie de paiement en crypto-monnaie est entièrement compatible avec l'écosystème de la Société et ne nécessite aucun coût de développement supplémentaire. Le traitement peut être implémenté dans n'importe quel système de paiement proposé par les banques commerciales. Toutes les activités d'acceptation et de traitement des paiements en crypto-monnaie dans le cadre de cette offre seront menées strictement en conformité avec la législation de lutte contre le blanchiment des capitaux et relative à la connaissance des clients de la Fédération de Russie.

