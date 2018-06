GoverMedia Plus Canada Corp. annonce ses projets d'intégration stratégique de la technologie blockchain à son écosystème

GoverMedia Plus Canada Corp. (CSE : MPLS) (FWB : 48G) (WKN : A2JF6W) (« GoverMedia » ou la « Société » ) est ravie d'annoncer aujourd'hui qu'elle poursuit plusieurs nouvelles initiatives stratégiques visant à intégrer la technologie blockchain au sein de son écosystème en ligne. GoverMedia cherche à se positionner en tant que plateforme compatible avec les crypto-monnaies pour répondre aux besoins non satisfaits du marché du commerce électronique russe. Étendre les solutions de paiement pour inclure les plus grandes crypto-monnaies est un effort visant à intégrer de manière transparente les communautés existantes sur la blockchain représentant de nouveaux marchés pour les offres de GoverMedia.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/648491/GoverMedia_Plus_Logo.jpg )

Les mesures stratégiques prises par GoverMedia concernant la technologie blockchain sont :

Traitement des transactions de crypto-monnaies : acceptation des principales crypto-monnaies pour les transactions d'e-commerce associée à un traitement instantané de la conversion des crypto-monnaies en monnaies fiduciaires, services de back-office et de comptabilité proposés aux commerçants en ligne Plateforme de lancement de la blockchain : services de marketing et de conseils visant à aider les projets de blockchain à un stade précoce à atteindre leurs objectifs Échange de crypto-monnaies : accès à des services complets d'échange de crypto-monnaies Contrats intelligents : activités de recherche et développement pour la mise en œuvre de protocoles logiciels afin d'exécuter les contrats par voie numérique, sans l'intervention de tiers, et pour l'offrir à nos clients en tant que SaaS

Roland J. Bopp, PDG de GoverMedia, a commenté : « Nous sommes ravis d'intégrer les nouvelles technologies blockchain décentralisées à notre écosystème Internet. Notre équipe chez GoverMedia est composée de certains des meilleurs programmeurs et éditeurs de logiciels du secteur de la blockchain. Les consommateurs d'aujourd'hui maîtrisent la technologie et veulent acheter selon leurs propres conditions. Depuis que nous avons fondé la Société, nous avons l'intention de basculer vers la blockchain et les crypto-monnaies. Nous sommes convaincus qu'avec les activités prévues, nous élargirons notre offre pour améliorer l'expérience et l'engagement des utilisateurs, et attirerons de nouveaux clients sur notre plateforme de pointe. Cela ouvre GoverMedia Plus à un tout nouveau marché qui est parfaitement compatible avec nos offres actuelles. Nous sommes convaincus que nos recettes vont augmenter à l'avenir à mesure que ces offres supplémentaires gagnent de l'importance. Nous tiendrons le marché informé de nos futurs progrès. »

Pour plus de nouvelles, veuillez cliquer ici

SOURCE GoverMedia