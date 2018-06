GoverMedia Plus Canada Corp. annonce un partenariat commercial avec l'une des plus importantes plateformes web d'échange de crypto-monnaie

GoverMedia Plus Canada Corp. (CSE : MPLS) (FWB : 48G) (WKN : A2JF6W) (« GoverMedia » ou la « Société »), a le plaisir d'annoncer aujourd'hui la signature d'un accord de partenariat commercial entre sa filiale, GoverMedia Plus LLC, et EXMO Finance LLP, l'une des plus importantes plateformes web d'échange de crypto-monnaie d'Europe, qui traite actuellement en moyenne plus de 40 millions de dollars en valeur par tranche de 24 heures. D'après le site Internet CryptoCoinCharts, EXMO est l'une des 15 plus importantes plateformes web d'échange de crypto-monnaie dans le monde. Cet accord stratégique représente le premier pas de la Société vers une stratégie d'intégration de services basés sur le blockchain et liés aux crypto-monnaies, stratégie qu'elle avait déjà annoncé précédemment. C'est également la première étape d'une union stratégique plus large avec EXMO.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/648491/GoverMedia_Plus_Logo.jpg )



Dans le cadre de cet accord, la Société agira comme contrepartie d'échange sur la plateforme EXMO. La Société ouvrira un compte professionnel sur la plateforme EXMO et permettra à ses utilisateurs d'échanger des crypto-monnaies via l'écosystème en ligne de GoverMedia, grâce à un procédé simplifié. EXMO et GoverMedia prévoient d'intégrer leurs infrastructures technologiques par le biais d'une API ouverte (Application Programming Interface - interface de programme d'application). Les utilisateurs de la Société auront accès à leurs comptes d'échanges de crypto-monnaie en ligne à tout instant, sans avoir à quitter l'écosystème GoverMedia. Les utilisateurs pourront négocier activement des crypto-monnaies tout en étant connectés à la plateforme Govermedia. Au travers de ce partenariat stratégique, GoverMedia passera un accord distinct de partage des bénéfices avec EXMO. Chaque gain généré par l'activité de négoce des crypto-monnaies initiée par les utilisateurs de GoverMedia sur la plateforme d'échange EXMO sera réparti entre les deux entreprises. Les coûts d'intégration sont minimes et la Société estime que le coût ne représentera qu'une infime partie des ventes. En outre, la Société bénéficiera de la publicité directe conjointe destinée à la clientèle active d'EXMO, qui compte plus de 1 400 000 courtiers répartis dans plus de 200 pays. Elle devrait potentiellement conduire d'autres utilisateurs vers la plateforme Govermedia.

Le PDG Roland J. Bopp a commenté : « Ce partenariat commercial stratégique conclu avec EXMO est une étape essentielle dans l'inclusion d'offres relatives à la blockchain et aux crypto-monnaies au sein de notre écosystème. L'objectif de GoverMedia est de répondre à l'ensemble des besoins sur le web à travers une plateforme unique, et l'intégration réussie de la plateforme d'échange EXMO est le premier point clé dans l'atteinte des objectifs stratégiques de l'entreprise. Nous sommes persuadés que cette offre apportera à notre communauté une expérience utilisateur incroyable et aura un impact positif sur son activité au sein de notre écosystème. En outre, ce partenariat produira une solide source de revenus et ouvrira la voie à d'autres collaborations dans le futur ».

À propos d'EXMO

La plateforme d'EXMO fonctionne depuis 2013 et enregistre plus de 1 400 000 d'utilisateurs à travers le monde. La plateforme d'échange a présenté une croissance rapide au cours de son existence et réalisé une progression annuelle performante (augmentation de 250 % des clients en 2017). La plateforme d'échange en ligne propose 48 paires de transactions de devises, et offre également la possibilité de négocier en monnaies fiduciaires, et notamment en USD, EUR, RUB, etc. Il y a actuellement plus de 200 000 visiteurs journaliers sur la plateforme EXMO et 10 000 nouvelles inscriptions par jour. EXMO prévoit de proposer des prêts sur marge sur sa plateforme en 2018.

À propos de GoverMedia Plus Canada Corp.

GoverMedia Plus Canada Corp. est une société de portefeuille canadienne détenant une filiale technologique russe à 100 %. GoverMedia a développé une plateforme web de pointe entièrement opérationnelle proposant des services en ligne complets, notamment d'e-commerce, multimédia, d'enchères professionnelles, de bases de données professionnelles, de messagerie ou encore de financement participatif. Nous pensons que la plateforme de GoverMedia est la première et l'unique plateforme web proposant autant de services en ligne accessibles à partir d'un seul compte. La direction de la Société ainsi que ses conseillers possèdent une grande expertise dans les domaines des télécommunications, de la haute technologie, du développement des entreprises et de la finance.http://www.gm.plus et http://www.govermedia.plus.

