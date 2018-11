GoverMedia Plus Canada Corp. annonce une lettre d'intention en vue de l'acquisition de la bourse cryptographique EXMO

VANCOUVER, Colombie-Britannique, November 13, 2018 /PRNewswire/ --

GoverMedia Plus Canada Corp. (CSE: MPLS) (FWB: 48G) (WKN: A2JF6W) ci-après « GoverMedia » ou la « Société »), a le plaisir d'annoncer aujourd'hui la signature d'une lettre d'intention non contraignante avec EXMO, l'une des plus importantes bourses cryptographiques européennes. Cette lettre d'intention fournit à la société une exclusivité dans la négociation de la transaction pour une période maximale de 180 jours. À la fin de la transaction, l'entité issue du regroupement continuera d'exercer les activités d'EXMO.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/648491/GoverMedia_Plus_Logo.jpg )



Conformément à la lettre d'intention, les parties ont convenu de tout mettre en œuvre pour élaborer une structure pour la transaction envisagée qui prévoie de respecter toutes les exigences légales et réglementaires nécessaires, et qui soit aussi rentable que possible. Il est prévu que la structure finale de la transaction soit définie par un accord définitif entre la Société et EXMO, et que cet accord comprenne des déclarations, garanties et engagements types d'une transaction de nature similaire à la transaction proposée, ainsi que les conditions préalables habituelles, y compris la réalisation d'une vérification préalable et la réception de tous les consentements et approbations nécessaires, y compris ceux de la bourse canadienne (CSE) et des actionnaires de GoverMedia.

Roland J. Bopp, PDG de GoverMedia, a déclaré : « Je suis très heureux d'annoncer le regroupement envisagé avec EXMO, l'une des plus importantes bourses cryptographiques européennes. Il s'agit d'une étape supplémentaire dans le partenariat stratégique annoncé publiquement de la Société.Suite à ce regroupement, la société comptera plus de 2,0 millions d'utilisateurs actifs, et constituera une excellente plateforme d'accroissement des revenus et d'amélioration des résultats d'exploitation sur les marchés européen, nord-américain et asiatique. Il s'agira d'une étape importante pour la société, alors que poursuivons notre transformation pour devenir une entreprise mondiale forte et leader dans son domaine, dotée de l'ampleur et de la flexibilité financière nécessaires pour générer de la valeur sur le long terme. »

Sergueï Zhdanov, PDG d'EXMO, a déclaré : « Chez EXMO, nous voyons ce regroupement comme l'occasion idéale de renforcer notre équipe et de consolider notre influence sur le marché universel des crypto-monnaies. Nous sommes très enthousiastes à propos de ce partenariat, car il nous permet de mieux comprendre les objectifs liés à la prise de décision, et offre à nos clients la meilleure infrastructure et sécurité qui soient. Ce regroupement nous aidera à atteindre l'un de nos principaux objectifs : devenir l'une des entreprises les plus crédibles et les plus fiables du marché cryptographique. »

Pour consulter la version complète du communiqué de presse, veuillez cliquer ici.

Roland J. Bopp

Président-directeur général

+1-888-672-4415



SOURCE GoverMedia Plus Canada Corp.