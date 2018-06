GoverMedia Plus Canada Corp. fait le point sur son développement commercial

GoverMedia Plus Canada Corp. (CSE : MPLS) (FWB : 48G) (WKN : A2JF6W) (« GoverMedia » ou la « Société »), a le plaisir d'annoncer aujourd'hui les mises à jour commerciales et institutionnelles suivantes :

Le nombre d'utilisateurs actifs enregistrés sur l'écosystème Internet de la Société, annoncé à 140 000 le 15 mai 2018, a atteint aujourd'hui 180 000 personnes.

La Société a établi un parcours stratégique en vue de développer son activité en Chine. C'est ainsi que GoverMedia a entamé des discussions avec deux partenaires commerciaux stratégiques en Chine, dans l'intention de conclure un partenariat commercial avec eux.

GoverMedia a établi une filiale américaine en propriété exclusive, Media Plus USA , destinée à la distribution de contenu au sein des marchés en ligne nord-américains.

GoverMedia a récemment organisé une présentation de sa société lors d'une visite de nature économique effectuée auprès de la communauté d'affaires du Kazakhstan et des structures publiques soutenant les petites et moyennes entreprises ainsi que le développement économique de la République du Kazakhstan.

Avec cette visite à caractère économique, la Société vise l'entrée sur de nouveaux marchés et l'intensification de sa présence sur des marchés asiatiques stratégiques. Elle cherche également à élargir les opportunités commerciales et professionnelles pour les utilisateurs existants de la plateforme. Le Kazakhstan est un pôle logistique d'importance majeure entre la Russie et la Chine. C'est pourquoi un partenariat avec le Kazakhstan constitue une étape stratégique cruciale dans le parcours vers un développement sur les marchés chinois.

Après avoir signé un accord avec la Chambre de commerce de Riga, en Lettonie, la Société a mis sur pied le groupe de travail « GoverMedia Plus-Latvia-China » afin d'établir des relations commerciales.

Le PDG Roland J. Bopp a commenté : « Nous avons toujours eu pour ambition de nous développer à l'échelle mondiale. En quelques mois seulement, nous avons établi une couverture commerciale dans les points d'entrée de trois cibles géographiques stratégiques : l'Europe (via la lettre d'intention à la Chambre de commerce lettonne), l'Amérique du Nord (via l'établissement de Media Plus USA) et la Chine (via le développement commercial au Kazakhstan et les relations stratégiques avec nos partenaires chinois). Étant données la croissance rapide du nombre de nos utilisateurs et l'existence d'opportunités de e-commerce transfrontalier dans ces régions, nous sommes convaincus que ces développements fourniront des sources de revenus supplémentaires, exploitables à très brève échéance. Je me réjouis de notre récent développement, qui évoque en moi le souvenir de mon expérience de dirigeant chez Deutsche Telecom, durant sa période de croissance rapide. »

