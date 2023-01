GOVERNO DA MONGÓLIA: A MONGÓLIA TORNA-SE O PRIMEIRO EMISSOR DA ÁSIA-PACÍFICO A ENTRAR COM SUCESSO NOS MERCADOS INTERNACIONAIS DE DÍVIDA EM 2023

Déficit orçamentário do país foi reduzido em 60%

Emissão de obrigações com subscrições quatro vezes superiores

ULAANBAATAR, Mongólia, 12 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A principal política da Nova Recuperação da Mongólia garantiu que o país eliminou o risco de inadimplência, anunciou o Ministro das Finanças do país.

Em coletiva de imprensa, B. Javklan disse que, devido à implementação da Nova Política de Recuperação do país, o déficit orçamentário caiu 60%, as exportações aumentaram e o crescimento econômico foi medido em 4% no final de 2022, superior ao seu países vizinhos e voltando aos níveis pré-pandêmicos.

Isso ocorreu devido às medidas de regulação da dívida implementadas em 2020 e 2021, que permitiram ao país pagar sua dívida de títulos Chinggis de US$ 136,6 milhões em dezembro de 2022. O Banco de Desenvolvimento da Mongólia também intensificou seu pagamento de empréstimos, garantindo que o status financeiro do orçamento estatal não represente barreiras para o pagamento do título Samurai no prazo.

Comentando, o ministro das Finanças disse: "as perspectivas econômicas para 2023 são positivas [e assim] os investidores estrangeiros confiam em nosso governo e em nossa gestão da dívida externa. Nestes tempos difíceis, em que a economia global é afetada negativamente pela pandemia de Covid-19, a inflação está subindo acentuadamente em todo o mundo, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia e a política zero-Covid da China estão complicando a situação, a classificação de crédito da Mongólia tem uma 'perspectiva estável' ".

Os números econômicos demonstram que, apesar da desaceleração global do comércio durante a pandemia de Covid-19, o país rico em carvão aumentou constantemente suas exportações globalmente, incluindo exportações de carvão para a China, seu vizinho mais próximo e seu maior mercado. Espera-se que as exportações internacionais aumentem entre 10-15% em 2023, à medida que novos portos fronteiriços são abertos.

O país agora visa criar uma economia diversificada e sustentável para garantir que a Mongólia esteja protegida dos choques externos que afetaram o país nos últimos anos. Espera-se que um forte foco na agricultura, turismo e energia renovável, através da implementação da New Recovery Policy, impulsione ainda mais o crescimento econômico do país entre 2023 e 2030. 117 milhões de hectares de terra foram alocados para fins agrícolas, apresentando um número substancial de oportunidades de crescimento no setor.

FONTE The Government of Mongolia

