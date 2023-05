Governo dos EUA mira crime organizado e financiamento do terrorismo na Tríplice Fronteira

Departamento de Estado atua em parceria com Associação Brasileira de Câmbio

SÃO PAULO, 15 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- O Escritório de Contraterrorismo do Departamento de Estado do governo norte-americano está financiando o Projeto para Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Crime Transnacional no Brasil, Argentina e Paraguai. Preocupadas com a internacionalização do crime organizado e as ameaças observadas na Tríplice Fronteira, as autoridades dos EUA estão implementando iniciativas para harmonizar sistemas de controle nos três países e conscientizar o público sobre esses delitos, inclusive os que envolvem ativos virtuais.

Kelly Gallego Massaro, presidente executiva da ABRACAM, e Mariano Federici, representante do programa do governo dos EUA

O Brasil é protagonista do programa devido ao caráter inovador de suas instituições financeiras e cambiais e da entrada em vigor da nova lei cambial, que amplia o vínculo do país com o sistema financeiro global.

Em uma região com vulnerabilidades e ameaças comuns, uma das prioridades do governo norte-americano é identificar e suprimir inconsistências regulatórias entre os países que possam ser exploradas por criminosos. Para isso, o plano inclui reforçar a troca de informações, desenvolver estratégias de mitigação de riscos e conscientizar os agentes sobre sanções econômico-financeiras.

O projeto conta com parceiros locais para oferecer apoio técnico aos governos, ao setor financeiro e à sociedade civil nos três países. A Associação Brasileira de Câmbio (ABRACAM) foi a primeira entidade nacional escolhida para integrar o programa e vem oferecendo sessões de capacitação a profissionais do mercado financeiro, peritos e autoridades, incluindo integrantes da Polícia Civil. "Existe uma preocupação grande e o Departamento de Estado norte-americano está investindo para coibir e elaborar ações de combate a ilícitos, especialmente na Tríplice Fronteira", disse Kelly Gallego Massaro, presidente executiva da associação. "A ABRACAM se empenhará na missão de disseminação, capacitação e treinamento."

Visando um melhor entendimento das ameaças domésticas e externas, as instituições financeiras serão treinadas sobre a natureza e o propósito dos negócios dos clientes, o grau de exposição a ilícitos e o monitoramento contínuo de operações financeiras. A avaliação abrange a estrutura societária e gerencial das contrapartes, seus controles internos, canal de denúncias, auditorias e qualificação dos colaboradores.

"Dentro desse acordo com a ABRACAM, implementaremos iniciativas de capacitação para o setor cambial no Brasil e na região para desenvolvimento de capacidades em gestão de riscos de crimes financeiros, sanções econômico-financeiras, riscos relacionados ao uso de ativos virtuais e aprimoramento da integração do mercado de câmbio brasileiro aos mercados financeiros globais por meio de correspondentes bancários", afirmou o representante do programa Mariano Federici, que já foi presidente do Grupo de Ação Financeira da América Latina (Gafilat).

Referência em prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo no Brasil, a ABRACAM criou um Selo de Conformidade para instituições autorizadas a operar em câmbio. Também integram o projeto a organização britânica especializada em prevenção de crimes financeiros GovRisk, a consultoria global K2 Integrity e a American Bar Association (Ordem dos Advogados dos EUA).

