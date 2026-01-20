De una humilde empresa emergente del Bajo Manhattan a líder mundial en alimentación,

Goya cumple nueve décadas alimentando a generaciones

JERSEY CITY, NUEVA JERSEY, 20 de enero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Goya Foods, la mayor empresa alimentaria de propiedad hispana de Estados Unidos, celebra con orgullo este año su 90.º aniversario, honrando un notable legado de éxito culinario, espíritu emprendedor, cultura y comunidad que comenzó en 1936 y sigue prosperando en la actualidad.

GOYA FOODS CELEBRA 90 AÑOS COMO LA MAYOR EMPRESA ALIMENTARIA DE PROPIEDAD HISPANA Y MARCA ICÓNICA ESTADOUNIDENSE

«La historia de Goya es un sueño americano hecho realidad», afirma Peter Unanue, ejecutivo de Goya Foods. «Es la historia de inmigrantes que llegaron a este país con poco más que determinación y fe, construyeron un negocio a base de trabajo duro y compartieron su cultura a través de la comida. Durante 90 años, Goya ha dado la bienvenida a las personas a este país como siempre lo han hecho las familias: alimentándolas. Al celebrar este hito, miramos hacia el futuro con el mismo espíritu con el que se fundó la empresa en 1936: la creencia en las oportunidades, un profundo respeto por la cultura y la pasión por unir a las personas a través de la comida».

Fundada por inmigrantes españoles en un pequeño local comercial del Bajo Manhattan, Goya comenzó con una misión sencilla: ofrecer alimentos auténticos y de alta calidad que recordaran a los recién llegados su tierra natal. Lo que comenzó como un negocio familiar al servicio de la creciente comunidad latina de Nueva York, se ha convertido en una potencia alimentaria mundial con 25 instalaciones de fabricación, envasado y distribución en todo el mundo, una cartera de más de 2500 productos y una plantilla de más de 4000 empleados.

A lo largo de nueve décadas, Goya se ha convertido en sinónimo de la cocina latina en Estados Unidos, introduciendo a generaciones de consumidores en alimentos básicos como las alubias, el arroz, el aceite de oliva, el adobo, el sazón y las bebidas tropicales. Al mismo tiempo, la empresa ha evolucionado más allá del mercado latino, convirtiéndose en una marca nacional e internacional, apreciada por los consumidores que valoran el sabor, la calidad y la autenticidad y ofreciendo alimentos nutritivos y deliciosos que todos disfrutan, en cualquier lugar.

El crecimiento de Goya refleja tanto la innovación como la tradición. Sin dejar de estar profundamente arraigada en su herencia cultural, la empresa se ha adaptado continuamente a los gustos cambiantes, ampliando su oferta de productos para satisfacer los estilos de vida modernos, al tiempo que conserva los sabores auténticos que la han convertido en un nombre familiar. Hoy en día, los productos Goya se encuentran en los principales supermercados de Estados Unidos y en mercados de todo el mundo, llevando los sabores latinos a millones de cocinas.

Más allá de su éxito comercial, Goya lleva mucho tiempo comprometida con la retribución a través de su iniciativa Goya Gives. Desde esfuerzos de ayuda en casos de desastre e iniciativas para combatir el hambre, hasta becas y asociaciones comunitarias, la empresa ha apoyado constantemente a las comunidades a las que sirve, especialmente a los inmigrantes y las familias trabajadoras.

La celebración del aniversario también contará con eventos a nivel nacional, colaboraciones culturales, campañas y concursos en las redes sociales, iniciativas comunitarias ampliadas, productos especiales y nuevos productos destacados para honrar el legado y el futuro de Goya. Para obtener más información, visite https://www.goya.com/es/90anos/.

Acerca de GOYA:

Fundada en 1936, Goya Foods, Inc. es la compañía de alimentos de propiedad de hispanos más grande de los Estados Unidos, y se ha establecido como el líder en alimentos y condimentos latinoamericanos. Goya fabrica,envasa y distribuye más de 2,500 productos de alimentos de alta calidad de España, el Caribe, México, América Central y América del Sur. Los productos Goya tienen sus raíces en las tradiciones culinarias de comunidades hispanas de todo el mundo; la combinación de ingredientes auténticos, sazones robustas y preparación conveniente hacen que los productos Goya sean ideales para cada gusto y mesa. Para más información sobre Goya Foods,visite www.goya.com.

