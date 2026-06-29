JERSEY CITY, Nueva Jersey, 29 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Goya Foods, la mayor empresa alimentaria hispana líder en Estados Unidos, extiende su solidaridad al pueblo venezolano con la donación de 100,000 libras de alimentos para ayudar a las familias afectadas por los terremotos que han devastado el país.

GOYA FOODS DONA 100,000 LIBRAS DE ALIMENTOS PARA AYUDAR A LAS VÍCTIMAS DE LOS DEVASTADORES TERREMOTOS EN VENEZUELA (PRNewsfoto/Goya Foods)

En colaboración con Global Empowerment Mission (GEM), los alimentos se distribuirán desde el almacén de Goya localizado en Miami, Florida a comunidades en Venezuela, asegurando que lleguen a quienes más lo necesitan. Mientras continúan los esfuerzos de recuperación, Goya reafirma su compromiso con el pueblo venezolano y con las familias afectadas.

"Nuestros corazones están con el pueblo de Venezuela en estos momentos tan difíciles", afirmó Peter Unanue, co-presidente de Goya Foods. "En Goya creemos que, cuando ocurre una tragedia, tenemos la responsabilidad de estar al lado de quienes lo necesitan. A través de nuestra iniciativa Goya Gives, nos comprometemos a apoyar los esfuerzos de ayuda humanitaria y a proporcionar alimentos a las familias mientras emprenden el largo camino hacia la recuperación. Seguimos rezando por todos los afectados, así como por los valientes equipos de primera intervención y los equipos humanitarios que trabajan sin descanso para salvar vidas y llevar ayuda a quienes la necesitan. Goya Foods expresa su más sentido pésame al pueblo de Venezuela y se mantiene firme en su compromiso de ayudar a las comunidades a recuperarse, reconstruirse y seguir adelante con esperanza", sostuvo Unanue.

Durante 90 años, Goya ha estado a la vanguardia de la ayuda en casos de catástrofes, respondiendo a huracanes, terremotos, inundaciones, incendios forestales y otras emergencias humanitarias en todo Estados Unidos, América Latina y el resto del mundo. La donación se realiza a través de Goya Gives, la iniciativa global de la empresa dedicada a unir a las personas y fortalecer las comunidades proporcionando ayuda humanitaria en momentos de crisis, combatiendo la inseguridad alimentaria, apoyando la educación y celebrando el patrimonio cultural. Al asociarse con organizaciones de confianza como GEM, Goya continúa con su misión de proporcionar ayuda alimentaria a las comunidades cuando más la necesitan.

Acerca de Goya Foods

Fundada en 1936, Goya Foods, Inc. es la mayor empresa alimentaria de propiedad hispana de Estados Unidos y se ha consolidado como líder en alimentos y condimentos latinoamericanos. Goya fabrica, envasa y distribuye más de 2.500 productos alimenticios de alta calidad procedentes de España, el Caribe, México, América Central y América del Sur. Los productos de Goya tienen sus raíces en las tradiciones culinarias de las comunidades hispanas de todo el mundo. La combinación de ingredientes auténticos, condimentos intensos y una preparación sencilla hace que los productos de Goya sean ideales para todos los gustos y todas las mesas. Para obtener más información sobre Goya Foods, visite www.goya.com.

Acerca de Goya Gives

Goya Gives es una iniciativa global dedicada a unir a las personas y a mejorar las comunidades mediante la lucha contra la inseguridad alimentaria, el apoyo a la educación y la celebración del patrimonio cultural. A través de colaboraciones con más de 300 organizaciones —entre las que se incluyen bancos de alimentos, iglesias, centros de acogida, colegios e instituciones culturales—, proporcionamos alimentos nutritivos en momentos de necesidad y ayuda en casos de catástrofes, al tiempo que empoderamos a estudiantes y familias mediante becas y oportunidades educativas. Al fomentar el aprecio por la cultura, promover estilos de vida saludables y fortalecer el espíritu comunitario, nos esforzamos por generar tanto un impacto inmediato como soluciones sostenibles a largo plazo. Basada en la compasión y en un legado de 90 años de servicio, Goya Gives trabaja para garantizar que todas las personas tengan acceso a los alimentos, el apoyo y las oportunidades necesarios para un futuro más saludable y prometedor, cultivando la esperanza, la solidaridad y la resiliencia, un plato a la vez. Para obtener más información sobre Goya Gives, visite: www.goyagives.com

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FUENTE Goya Foods