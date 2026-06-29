GOYA FOODS DONA 100,000 LIBRAS DE ALIMENTOS PARA AYUDAR A LAS VÍCTIMAS DE LOS DEVASTADORES TERREMOTOS EN VENEZUELA
News provided byGoya Foods
Jun 29, 2026, 10:34 ET
JERSEY CITY, Nueva Jersey, 29 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Goya Foods, la mayor empresa alimentaria hispana líder en Estados Unidos, extiende su solidaridad al pueblo venezolano con la donación de 100,000 libras de alimentos para ayudar a las familias afectadas por los terremotos que han devastado el país.
En colaboración con Global Empowerment Mission (GEM), los alimentos se distribuirán desde el almacén de Goya localizado en Miami, Florida a comunidades en Venezuela, asegurando que lleguen a quienes más lo necesitan. Mientras continúan los esfuerzos de recuperación, Goya reafirma su compromiso con el pueblo venezolano y con las familias afectadas.
"Nuestros corazones están con el pueblo de Venezuela en estos momentos tan difíciles", afirmó Peter Unanue, co-presidente de Goya Foods. "En Goya creemos que, cuando ocurre una tragedia, tenemos la responsabilidad de estar al lado de quienes lo necesitan. A través de nuestra iniciativa Goya Gives, nos comprometemos a apoyar los esfuerzos de ayuda humanitaria y a proporcionar alimentos a las familias mientras emprenden el largo camino hacia la recuperación. Seguimos rezando por todos los afectados, así como por los valientes equipos de primera intervención y los equipos humanitarios que trabajan sin descanso para salvar vidas y llevar ayuda a quienes la necesitan. Goya Foods expresa su más sentido pésame al pueblo de Venezuela y se mantiene firme en su compromiso de ayudar a las comunidades a recuperarse, reconstruirse y seguir adelante con esperanza", sostuvo Unanue.
Durante 90 años, Goya ha estado a la vanguardia de la ayuda en casos de catástrofes, respondiendo a huracanes, terremotos, inundaciones, incendios forestales y otras emergencias humanitarias en todo Estados Unidos, América Latina y el resto del mundo. La donación se realiza a través de Goya Gives, la iniciativa global de la empresa dedicada a unir a las personas y fortalecer las comunidades proporcionando ayuda humanitaria en momentos de crisis, combatiendo la inseguridad alimentaria, apoyando la educación y celebrando el patrimonio cultural. Al asociarse con organizaciones de confianza como GEM, Goya continúa con su misión de proporcionar ayuda alimentaria a las comunidades cuando más la necesitan.
Acerca de Goya Foods
Fundada en 1936, Goya Foods, Inc. es la mayor empresa alimentaria de propiedad hispana de Estados Unidos y se ha consolidado como líder en alimentos y condimentos latinoamericanos. Goya fabrica, envasa y distribuye más de 2.500 productos alimenticios de alta calidad procedentes de España, el Caribe, México, América Central y América del Sur. Los productos de Goya tienen sus raíces en las tradiciones culinarias de las comunidades hispanas de todo el mundo. La combinación de ingredientes auténticos, condimentos intensos y una preparación sencilla hace que los productos de Goya sean ideales para todos los gustos y todas las mesas. Para obtener más información sobre Goya Foods, visite www.goya.com.
Acerca de Goya Gives
Goya Gives es una iniciativa global dedicada a unir a las personas y a mejorar las comunidades mediante la lucha contra la inseguridad alimentaria, el apoyo a la educación y la celebración del patrimonio cultural. A través de colaboraciones con más de 300 organizaciones —entre las que se incluyen bancos de alimentos, iglesias, centros de acogida, colegios e instituciones culturales—, proporcionamos alimentos nutritivos en momentos de necesidad y ayuda en casos de catástrofes, al tiempo que empoderamos a estudiantes y familias mediante becas y oportunidades educativas. Al fomentar el aprecio por la cultura, promover estilos de vida saludables y fortalecer el espíritu comunitario, nos esforzamos por generar tanto un impacto inmediato como soluciones sostenibles a largo plazo. Basada en la compasión y en un legado de 90 años de servicio, Goya Gives trabaja para garantizar que todas las personas tengan acceso a los alimentos, el apoyo y las oportunidades necesarios para un futuro más saludable y prometedor, cultivando la esperanza, la solidaridad y la resiliencia, un plato a la vez. Para obtener más información sobre Goya Gives, visite: www.goyagives.com
PRESS CONTACT:
Natalie J. Maniscalco
bluePRint Communications
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845.659.6506
FUENTE Goya Foods
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