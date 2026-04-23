NUEVA YORK, 23 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Goya Foods, la mayor empresa alimentaria de propiedad hispana de Estados Unidos, celebra sus 90 años con el patrocinio principal de la gira TOUR AL SOL 2026 de Carlos Vives, que rinde homenaje a la música, la cultura y la comunidad en todo el país, y dona 50.000 dólares a la Fundación Tras La Perla, apoyando iniciativas que promueven la educación infantil, el orgullo cultural y el desarrollo social sostenible en Colombia.

Goya Foods celebra sus 90 años con el patrocinio de la gira «TOUR AL SOL 2026» de Carlos Vives y dona 50.000 dólares a niños y familias necesitadas (PRNewsfoto/Goya Foods)

«La música y la comida tienen el poder de unir a las personas de formas significativas», afirmó Rafael Toro, director nacional de relaciones públicas de Goya Foods. «Asociarnos con Carlos Vives para el TOUR AL SOL nos permite celebrar nuestro patrimonio cultural compartido, al tiempo que apoyamos la importante labor de la Fundación Tras La Perla y su misión de generar un cambio positivo y duradero en las comunidades a través de nuestra iniciativa Goya Gives».

Haciendo realidad esta visión compartida, la colaboración une a dos nombres emblemáticos que comparten la pasión por unir a las familias y las comunidades a través de la cultura y la tradición. Carlos visitará a estudiantes de secundaria en escuelas de Miami y Texas, inspirando y empoderando a la próxima generación a través de la música y la conexión cultural. «Para mí, la música siempre ha tenido que ver con la conexión y el propósito», afirmó Carlos Vives. «Estoy agradecido por colaborar con Goya Foods en la celebración de su 90.º aniversario, y con una empresa que comprende la importancia de la comunidad y de retribuir a la sociedad, y por seguir apoyando juntos la labor de la Fundación Tras La Perla».

Como parte de esta colaboración, la gira TOUR AL SOL 2026 de Carlos Vives, arranca el 16 de abril en Toronto, Ontario, con paradas en 12 grandes ciudades de Estados Unidos y Canadá, entre ellas Nueva York, Dallas, Chicago, Boston, Los Ángeles y Miami, producida por Cárdenas Marketing Network (CMN). La gira también sirve para impulsar el próximo álbum de Vives, EL ÚLTIMO DISCO, cuyo lanzamiento está previsto para el 1 de mayo de 2026, un proyecto que representa un retorno a lo que realmente importa: la autenticidad, el talento musical y la conexión emocional.

Goya Foods sigue celebrando su legado de 90 años de apoyo a las comunidades y a las iniciativas culturales a través de su iniciativa Goya Gives. Como parte de la celebración de este hito, Goya Foods también donó un millón de libras de alimentos el día 90 del año, contribuyendo así a las comunidades necesitadas de Estados Unidos, Puerto Rico y España. Para obtener más información sobre Goya Gives, visite www.goyagives.com

CIUDADES DEL TOUR AL SOL 2026:

4.24.26 – New York, NY – Radio City Music Hall *

5.1.26 – Houston, TX – Smart Financial Centre *

5.2.26 – Dallas, TX – Texas Trust CU Theatre *

5.7.26 – Chicago, IL – Rosemont Theatre *

5.9.26 – Fairfax, VA – EagleBank Arena *

5.10.26 – Boston, MA – Agganis Arena *

5.14.26 – Seattle, WA – WAMU Theater

5.16.26 – Los Angeles, CA – Peacock Theater *

5.23.26 – Miami, FL – Kaseya Center *

5.24.26 – Orlando, FL – Kia Center *

*Patrocinado por GOYA

For more information, dates, and tickets, please visit: cmnevents.com

Acerca de GOYA:

Fundada en 1936, Goya Foods, Inc. es la compañía de alimentos de propiedad de hispanos más grande de los Estados Unidos, y se ha establecido como el líder en alimentos y condimentos latinoamericanos. Goya fabrica, envasa y distribuye más de 2,500 productos de alimentos de alta calidad de España, el Caribe, México, América Central y América del Sur. Los productos Goya tienen sus raíces en las tradiciones culinarias de comunidades hispanas de todo el mundo; la combinación de ingredientes auténticos, sazones robustas y preparación conveniente hacen que los productos Goya sean ideales para cada gusto y mesa. Para más información sobre Goya Foods, visite www.goya.com.

Acerca de Carlos Vives:

Con 18 premios GRAMMY® Latinos, dos premios GRAMMY®, el título de «Persona del Año de los GRAMMY® Latinos» en el 2024, decenas de discos de platino y más de 20 millones de discos vendidos en todo el mundo, Carlos Vives ha cambiado para siempre la música latina. Con 30 años de carrera musical y miles de millones de reproducciones y visualizaciones, el cantante, compositor, actor y filántropo colombiano sigue siendo una de las estrellas más reconocidas del mundo, con una enorme audiencia en las redes sociales y más de 15 millones de oyentes mensuales en Spotify. En 2015, fundó la iniciativa «Tras La Perla» para promover el desarrollo sostenible en Santa Marta y su región circundante, y en 2016 creó la Escuela de Música Río Grande para fomentar nuevas experiencias artísticas arraigadas en la música y la cultura colombianas. Fiel a su querido lema, «unidos en la diversidad», Carlos Vives ha dejado una huella indeleble en generaciones a través de su música y la promoción de la cultura colombiana.

Acerca de Cárdenas Marketing Network (CMN):

CMN es líder en entretenimiento en directo. Como agencia de giras, contratación, deportes y marketing multicultural, nuestro objetivo es entretener creando experiencias únicas a través de nuestros eventos. Henry Cárdenas, empresario, filántropo y fundador de CMN, es pionero en llevar el entretenimiento latino y los eventos deportivos en directo a Estados Unidos. La empresa, con sede en Chicago y oficinas en Miami, opera a través de profesionales que crean constantemente experiencias de vanguardia y producen los mejores eventos del país. Para obtener más información sobre CMN y su lista de artistas, visite www.cmnevents.com o síganos en @cmnevents.

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FUENTE Goya Foods