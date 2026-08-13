GOYA FOODS DONA MÁS DE 200, 000 LIBRAS DE ALIMENTOS PARA AYUDAR A LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR LOS TERREMOTOS EN COLOMBIA

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Goya Foods

Aug 13, 2026, 20:11 ET

JERSEY CITY, Nueva Jersey, 13 de agosto de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Goya Foods, empresa alimentaria hispana líder en Estados Unidos, responde a la crisis humanitaria provocada por los devastadores terremotos en Colombia con la donación de más de 200, 000 libras de alimentos para ayudar a proporcionar la alimentación básica a las personas y familias afectadas por la catástrofe.

En colaboración con Global Empowerment Mission (GEM), Goya está trabajando para garantizar que los alimentos lleguen a las comunidades y familias que más urgentemente los necesitan.

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GOYA FOODS DONA MÁS DE 200, 000 LIBRAS DE ALIMENTOS PARA AYUDAR A LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR LOS TERREMOTOS EN COLOMBIA
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"Nuestros corazones están con el pueblo de Colombia en estos momentos difíciles", afirmó Peter Unanue, co-presidente de Goya Foods. "Durante 90 años, Goya ha estado presente en las comunidades en momentos de necesidad. Esperamos que esta donación proporcione alimento y consuelo a las familias, mientras se recuperan y reconstruyen sus vidas. Estamos con el pueblo de Colombia y seguimos comprometidos en apoyar los esfuerzos de ayuda humanitaria", sostuvo Unanue.

La donación consiste en cinco camiones cargados de productos Goya, que contienen una variedad de alimentos esenciales para contribuir a las necesidades inmediatas de las comunidades afectadas por los terremotos. A través de su iniciativa Goya Gives y en colaboración con GEM, Goya se compromete a garantizar que los suministros alimentarios esenciales lleguen a quienes más los necesitan, mientras continúan las labores de socorro y recuperación.

"Con esta acción, Goya demuestra su compromiso social empresarial en los momentos inmediatamente posteriores a una catástrofe", afirmó Michael Capponi, fundador y presidente de Global Empowerment Mission. "Esta donación permite a GEM hacer llegar rápidamente recursos esenciales directamente a las familias afectadas por los terremotos en Colombia. Nuestro modelo se basa en la rapidez, la eficiencia y unas alianzas sólidas, lo que garantiza que la ayuda llegue rápidamente y llegue a las comunidades donde tiene mayor impacto. Estamos profundamente agradecidos de Goya por apoyar a GEM y al pueblo de Colombia, en esta transición de la respuesta inmediata hacia la recuperación a largo plazo", añadió Capponi.

El compromiso continuo de Goya con la ayuda humanitaria se remonta a 90 años, durante los cuales la empresa ha respondido a desastres naturales y crisis en todo Estados Unidos y en todo el mundo, incluidos los recientes terremotos en Venezuela. A través de Goya Gives, Goya continúa con este legado proporcionando alimentos y recursos esenciales a las comunidades necesitadas, colaborando con socios de confianza como Global Empowerment Mission para llevar la ayuda donde más se necesita.

Para obtener más información sobre Goya Gives, visite: www.goyagives.com

Acerca de Goya Foods

Fundada en 1936, Goya Foods, Inc. es la empresa alimentaria de propiedad hispana de Estados Unidos y se ha consolidado como líder en alimentos y condimentos latinoamericanos. Goya fabrica, envasa y distribuye más de 2.500 productos alimenticios de alta calidad procedentes de España, el Caribe, México, América Central y América del Sur. Los productos de Goya tienen sus raíces en las tradiciones culinarias de las comunidades hispanas de todo el mundo. La combinación de ingredientes auténticos, condimentos intensos y una preparación sencilla hace que los productos de Goya sean ideales para todos los gustos y todas las mesas. Para obtener más información sobre Goya Foods, visite www.goya.com.

Acerca de Goya Gives

Goya Gives es una iniciativa global dedicada a unir a las personas y a mejorar las comunidades mediante la lucha contra la inseguridad alimentaria, el apoyo a la educación y la celebración del patrimonio cultural. A través de colaboraciones con más de 300 organizaciones —entre las que se incluyen bancos de alimentos, iglesias, centros de acogida, colegios e instituciones culturales—, proporcionamos alimentos nutritivos en momentos de necesidad y ayuda en casos de catástrofes, al tiempo que empoderamos a estudiantes y familias mediante becas y oportunidades educativas. Al fomentar el aprecio por la cultura, promover estilos de vida saludables y fortalecer el espíritu comunitario, nos esforzamos por generar tanto un impacto inmediato como soluciones sostenibles a largo plazo. Arraigada en la compasión y en un legado de 90 años de servicio, Goya Gives trabaja para garantizar que todas las personas tengan acceso a los alimentos, el apoyo y las oportunidades necesarios para un futuro más saludable y prometedor, cultivando la esperanza, la solidaridad y la resiliencia, comida a comida.  Para obtener más información sobre Goya Gives, visite: www.goyagives.com

CONTACTO DE PRENSA:
Natalie J. Maniscalco
bluePRint Communications
[email protected]
845.659.6506

FUENTE Goya Foods

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