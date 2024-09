GOYA FOODS LANZA "GOYA® CARES HYDRATE FOR HOPE" PARA CONCIENTIZAR SOBRE LA PROTECCIÓN Y LA SALUD MENTAL DE LOS NIÑOS

JERSEY CITY, Nueva Jersey, 4 de septiembre de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Goya Foods, la mayor compañía de alimentos de propiedad hispana en los Estados Unidos, lanza "GOYA® Cares Hydrate for Hope", una campaña nacional para crear conciencia sobre la prevención y la educación sobre el abuso, la explotación, el tráfico y las enfermedades mentales de los niños. Esta campaña se desarrollará entre septiembre y noviembre del 2024.

Con la creciente incidencia de la explotación infantil y los problemas de salud mental en los Estados Unidos, "GOYA® Cares Hydratate for Hope" pretende, no sólo recaudar fondos, sino también fomentar una mayor concientización y educación en torno a la apremiante necesidad de proteger a nuestros niños. GOYA® Cares, una iniciativa global diseñada para apoyar a las comunidades vulnerables a través de la concientización, la educación y los recursos que capacitan y protegen a los niños, se ha comprometido a donar 200.000 dólares o más, procedentes de las ventas de Agua de Coco GOYA®, para ayudar a financiar la educación preventiva en las escuelas de todo el país, en cooperación con nuestros socios de la coalición GOYA® Cares y sus esfuerzos para proteger a los niños de los abusos y promover la salud mental.

"La seguridad y el bienestar de los niños es primordial y a través de nuestra campaña: GOYA® Cares Hydratate for Hope", estamos comprometidos a hacer una diferencia en las vidas de nuestros niños", dijo Bob Unanue, Presidente y Director Ejecutivo de Goya Foods. "A través de la educación, la concientización y el apoyo, podemos ayudar a proteger a nuestra población más vulnerable y a nuestras futuras generaciones. Juntos, podemos iniciar un cambio real".

Goya Cares se enorgullece de asociarse con organizaciones respetadas, como Olive Crest, Kristi House, Crime Stoppers of Houston, Salt & Light, Covenant House New York and New Jersey, y Center for Safety and Change. Estas organizaciones trabajan incansablemente para combatir el abuso, la explotación y la trata de menores, a la vez que proporcionan apoyo y servicios de salud mental.

Para más información sobre Goya Cares y cómo obtener ayuda, visite www.goyacares.com.

Acerca de GOYA

Fundada en 1936, Goya Foods, Inc. es la compañía de alimentos de propiedad de hispanos más grande de los Estados Unidos y se ha establecido como el líder en alimentos y condimentos latinoamericanos. Goya fabrica, envasa y distribuye más de 2,500 productos de alimentos de alta calidad de España, el Caribe, México, América Central y América del Sur. Los productos Goya tienen sus raíces en las tradiciones culinarias de comunidades hispanas de todo el mundo; la combinación de ingredientes auténticos, sazones robustas y preparación conveniente hacen que los productos Goya sean ideales para cada gusto y mesa. Para más información sobre Goya Foods, visite www.goya.com.

