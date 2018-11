Gründer von Substratum kündigt neue Art von Kryptowährungsbörse an

DELAWARE, Ohio, 6. November 2018 /PRNewswire/ -- Substratum gibt mit großer Freude die Entwicklung seiner neuen, bahnbrechenden Kryptowährungsbörse bekannt. Amplify Exchange ist eine Hybridbörse – eine Kombination aus verteilter und dezentraler Börse – die für die Top 100 Kryptowährungen sofort bei ihrer Einführung Fiat-Krypto-Gateways bereitstellen will.

Amplify Exchange zeichnet sich durch eine einfach zu bedienende Benutzeroberfläche aus, über die erfahrene wie auch weniger erfahrene Händler die wichtigsten Kryptowährungen direkt von ihren Bank- und Kreditkonten aus kaufen und verkaufen können. Zusätzlich können die Nutzer von Amplify Exchange Kryptowährungen auch zum Kauf von Waren und Dienstleistungen direkt von Einzelhändlern verwenden.

Justin Tabb, Gründer und CEO von Substratum (SUB), sagt dazu:

„Ich bin hocherfreut, die Einführung von AMPLIFY EXCHANGE bekannt geben zu dürfen. Mit der Gründung von Substratum war mein Plan von Anfang an, ein Ökosystem von Produkten aufzubauen, die ausgezeichnet separat funktionieren, in Kombination jedoch wirklich außergewöhnlich sind. Mit unserer Amplify Exchange möchten wir allen Menschen – unabhängig von ihrem Standort oder ihrer Erfahrung mit Kryptowährungen – den einfachen An- und Verkauf von Kryptotokens und Kryptocoins ermöglichen. Das ist etwas ganz Neues. Außerdem geben wir mit Freude bekannt, dass SubstratumNode-Hosts und CryptoPay-Anwender einen direkten Nutzen aus Amplify Exchange ziehen können."

Substratum-Ökonomie

Amplify Exchange ist nach SubstratumNode und CryptoPay bereits das dritte Produkt im Substratum-Ökosystem. Substratum-Nodes verifizieren die auf der Amplify Exchange getätigten Transaktionen. Betreiber von SubstratumNodes verdienen dabei sowohl AMPX-Tokens als auch SUB-Tokens. Alle auf der Amplify Exchange erworbenen Kryptowährungen werden automatisch im CryptoPay-Konto des Nutzers als Zahlungsmittel bereitgestellt, sodass der Nutzer damit Waren und Dienstleistungen von teilnehmenden Einzelhändlern kaufen sowie an teilnehmende gemeinnützige Organisationen spenden kann.

Alle Nutzer sind willkommen

Amplify Exchange ermöglicht Nutzern, die schnelle Transaktionen wünschen, den Kauf von Kryptowährungen und deren Übertragung in die Wallet mit der gleichen Geschwindigkeit wie bei vermittelten Geschäften. Außerdem stehen dem Nutzer professionelle Trading-Tools für technische Analysen, Handels- und Kontobenachrichtigungen, Investmentberichte, steuerrechtliche Bilanzierung, Portfolio-Management-Tools und weitere Funktionen auf einer ausgeklügelten Benutzeroberfläche zur Verfügung.

Über den SubstratumNode und die Amplify Bridgechain, die verteilte und dezentrale Börsen verbinden, ist Amplify Exchange rund um die Welt verfügbar und erlaubt auch Fiat-Altcoin-Handelspaare, was den Händlern einen Teil der derzeitigen Transaktionsgebühren und Zeitverzögerungen erspart.

Für detaillierte Informationen und ein Whitepaper zu Amplify bitte hier klicken .

Alle Recherchen:

E-Mail: inquire@amplifyexchange.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/779942/Substratum_Amplify_Exchange_Logo.jpg