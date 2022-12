GRAMERCY FUNDS MANAGEMENT CELEBRA LA DECISIÓN FAVORABLE DEL TRIBUNAL ARBITRAL INTERNACIONAL CONTRA LA REPÚBLICA DEL PERÚ

GREENWICH, Conn., 14 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- Gramercy Funds Management LLC y Gramercy Peru Holdings LLC (" Gramercy ") emitieron la siguiente declaración en respuesta a la decisión favorable por mayoría emitida por un tribunal arbitral el 6 de diciembre de 2022 en contra de la República del Perú que resuelve las reclamaciones de Gramercy bajo el Acuerdo de Promoción Comercial entre los Estados Unidos y el Perú (el " Tratado ") respecto a la inversión de Gramercy en bonos de la reforma agraria peruana.

El tribunal arbitral decidió a favor de Gramercy en su reclamo principal y rechazó las objeciones de Perú sobre la jurisdicción del tribunal y la admisibilidad de los reclamos de Gramercy. Además, el tribunal otorgó a Gramercy aproximadamente $100 millones en daños y costos, lo que es significativamente más que los aproximadamente $861,000 que Perú ofreció bajo sus Decretos Supremos del 2014. El árbitro designado por Perú emitió una opinión disidente por separado. El monto base del laudo continuará devengando intereses compuestos a una tasa del 7,22% hasta su pago total.

El tribunal determinó que, a pesar de las instrucciones del máximo tribunal constitucional de Perú de pagar los bonos vencidos hace tiempo a su valor debidamente actualizado, el Ministerio de Economía y Finanzas de Perú (el " MEF ") estableció una fórmula de pago y un proceso de compensación para los bonistas que eran arbitrarios e injustos, que no cumplían con las instrucciones del tribunal constitucional y que fueron diseñados para minimizar los montos adeudados a los bonistas. El tribunal también determinó que varios aspectos de la fórmula de pago del MEF no tenían una justificación razonable, que los testigos y peritos de Perú no podían explicar elementos clave de la fórmula, y que el método de valorización establecido por el MEF sólo podía explicarse por el objetivo indebido de reducir las cantidades que recibirían los bonistas.

Además, el tribunal determinó que el proceso de pago otorgaba al MEF discreción ilimitada sobre la forma en que se pagaría a los bonistas que no tenía justificación bajo ningún estándar racional, singularizaba a Gramercy dándole un trato injusto, e indebidamente restringía los derechos de todos los bonistas bajo el derecho peruano. El tribunal sostuvo que Perú no había otorgado a Gramercy el nivel mínimo de trato requerido por el Tratado y el derecho internacional.

El tribunal estuvo de acuerdo con Gramercy en que los bonos de la reforma agraria son una forma protegida de deuda pública peruana; que el Tratado cubría a los inversores financieros estadounidenses como Gramercy; que cuando Gramercy invirtió en los bonos podía legítimamente esperar que Perú los pagaría sin necesidad de recurrir a los tribunales o a arbitraje; y que la inversión de Gramercy en estos bonos creó un mercado secundario que contribuyó al desarrollo económico de Perú de forma más general.

Gramercy declaró: "Nos complace que la decisión haya reconocido que el Perú incumplió sus obligaciones bajo el Tratado con inversores estadounidenses y haya concedido una indemnización importante a Gramercy, cuyos inversores incluyen millones de pensionistas, sindicatos, universidades, fondos y fundaciones que han esperado pacientemente muchos años este resultado."

Gramercy estuvo representada en este caso por Debevoise & Plimpton. El equipo fue liderado por los socios Mark W. Friedman e Ina Popova, counsel Floriane Lavaud y Carl Riehl e incluye a los asociados Berglind Halldorsdottir Birkland, Guilherme Recena Costa (quien desde entonces dejó la firma), Julianne Marley, Sarah Lee, Julio Rivera Ríos, Duncan Pickard y Federico Fragachán. Gramercy también estuvo representada por Luis Bedoya y Francisco Cárdenas, de la firma peruana Estudio Rodrigo, Elías y Medrano.

Para más información y materiales relacionados con la demanda de arbitraje de Gramercy, consulte el sitio web del CIADI https://icsid.worldbank.org/.

Acerca de Gramercy Funds Management



Gramercy es una administradora de activos especializada en mercados emergentes con sede en Greenwich, Connecticut, y oficinas en Londres, Buenos Aires y Ciudad de México, y con plataformas dedicadas a préstamos en México, Turquía, Perú, Pan-África, Brasil y Colombia. La firma, fundada en 1998, busca proporcionar a los inversores una rentabilidad atractiva ajustada al riesgo a través de un enfoque integral de los mercados emergentes respaldado por una plataforma institucional transparente y sólida. Gramercy ofrece estrategias alternativas y solo de largo plazo en todas las clases de activos de mercados emergentes, incluyendo multiactivos, crédito privado, crédito público y situaciones especiales. Gramercy es una entidad Asesora en Inversiones Registrada ante la SEC y signataria de los Principios para la Inversión Responsable (PRI, por sus siglas en inglés). Gramercy Ltd, una filial, está registrada ante la FCA.

Contactos de Prensa

Steve Bruce/Keely Gispan

ASC Asesores

+1 203-992-1230

[email protected]

[email protected]

FUENTE Gramercy Funds Management LLC

SOURCE Gramercy Funds Management LLC