Granada nomeia Justin Sun como embaixador da OMC para impulsionar o crescimento econômico local com tecnologias digitais

Justin Sun está recentemente visitando Granada, Cuba, Barbados, entre outros países. Ele demonstrou total compromisso em impulsionar o crescimento econômico, aproveitando as tecnologias digitais juntamente com seus anos de experiência no mundo digital.

Como um dos pioneiros e praticante do mundo do blockchain, Justin Sun fundou a TRON, uma das três principais redes públicas do mundo, em 2018. Atualmente, a TRON possui mais de 67 milhões de usuários e um ecossistema completo, estabelecendo-se como um pilar no setor global de blockchain.

Além de atuar na esfera de blockchain, Justin também é uma referência em ciência e tecnologia, arte, investimento de capital de risco e trabalho filantrópico, etc. Em 2019, ele fez uma oferta recorde para participar de um almoço com Warren Buffett e interagiu com o fundador da Tesla, Elon Musk, entre outros pioneiros do setor em tópicos de ponta, incluindo tecnologia e moeda digital em plataformas de mídia social.

Granada está situada ao sul do Caribe, tendo a agricultura e o turismo como base. De acordo com o governo de Grenada, a nomeação de Justin Sun, um veterano no campo digital, como embaixador e representante permanente junto à OMC, contribui para a digitalização de seu comércio, investimento e governança.

