"Grand Huangshan" debütiert auf der Konferenz zur Weltmarke Moganshan 2024

HUZHOU, China, 10. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Am 10. Mai fand in Deqing County, Provinz Zhejiang, während der 2024 World Brand Moganshan Conference die Markenförderungskonferenz von "Grand Huangshan" statt.

Die Entscheidung des Parteikomitees der Provinz Anhui und der Provinzregierung, den "Großen Huangshan" zu bauen, ist eine wichtige Initiative, die auf den einzigartigen Vorteilen der Landschaft, der Kultur und der Ökologie der südlichen Provinz Anhui beruht. Es zielt darauf ab, neue Triebkräfte für eine qualitativ hochwertige Entwicklung zu schaffen, indem es innovative Konzepte und einen systematischen Ansatz für den Aufbau eines modernen Industriesystems verkörpert.

Die Größe von "Grand Huangshan" liegt erstens in seiner geografischen Ausdehnung, die das gesamte Gebiet der Städte Huangshan, Chizhou, Anqing und Xuancheng umfasst. Zweitens verfügt sie über reichhaltige Ressourcen wie natürliche Ökologie, kulturelles Erbe und Marktpotenzial. Drittens zeichnet sie sich durch das Engagement für eine Vertiefung der Strukturreformen in der Tourismusbranche aus. Viertens setzt sie sich ehrgeizige Ziele und strebt bis 2033 ein regionales BIP von 1,4 Billionen Yuan an.

Das künftige "Grand Huangshan" wird sich an internationalen Standards messen lassen müssen. Das herausragendste Merkmal bei der Weiterentwicklung des Grand Huangshan" ist die Ausrichtung auf globale Ziele und die Einhaltung internationaler Standards, um eine Freizeit- und Gesundheitsmarke mit Qualität und Herzlichkeit zu schaffen.

Das künftige Grand Huangshan ist eine Konvergenz interdisziplinärer Bereiche. Ziel ist die Schaffung eines Clusters moderner High-End-Dienstleistungsbranchen, darunter Freizeittourismus, medizinische Versorgung und Wellness, Kreativwirtschaft, Sportveranstaltungen, Messewirtschaft, kulturelle Dienstleistungen und geeignete fortschrittliche Fertigungsverfahren.

Das künftige Grand Huangshan wird ein Grand Huangshan der koordinierten Entwicklung sein. Sie wird geografische, administrative, institutionelle, planerische und politische Grenzen durchbrechen und eine umfassende Verknüpfung, einen freien Fluss und eine optimierte Interaktion regionaler Ressourcen und Elemente ermöglichen, was letztlich einen Synergieeffekt für die industrielle Agglomeration und Entwicklung darstellt.

Die Provinz Anhui hat einen detaillierten Plan für "Grand Huangshan" ausgearbeitet, der sich auf die Entwicklung von Freizeittourismus, medizinischer Versorgung und Wellness, kreativer Wirtschaft, Sportveranstaltungen, Messewirtschaft, kulturellen Dienstleistungen und geeigneter fortschrittlicher Produktion (einschließlich grüner Lebensmittel) als "6+1"-Branchen konzentriert. Sie hat 50 Schlüsselprojekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 103,8 Mrd. Yuan und 100 Schlüsselprojekte zur Investitionsförderung mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 177,8 Mrd. Yuan für den Bau bis 2024 vorbereitet, um die Bereitschaft zur Beteiligung von Freunden aus dem In- und Ausland zu gewährleisten, die einen Beitrag zum Bau des Großen Huangshan leisten möchten.