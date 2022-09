Grand Richmond Hotel obtém credenciamento WellHotel® Accreditation da GHA para turismo médico e de bem-estar

PALM BEACH GARDENS, Flórida, 15 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- O Grand Richmond Hotel, um dos principais hotéis de Bangkok, recebeu o credenciamento WellHotel® para turismo médico e de bem-estar da Global Healthcare Accreditation (GHA).

Estabelecendo o padrão para eventos e hospedagens de negócios e lazer de luxo, o Grand Richmond Hotel é um local de convenções e hotel cinco estrelas diferenciado situado na região norte de Bangkok, a uma curta distância do centro da cidade. O hotel é operado pelo Richmond Group, um dos principais grupos hoteleiros da Tailândia, que recentemente adicionou uma nova torre de 35 andares ao imóvel e realizou melhorias nas instalações já existentes com uma elegante remodelação e novo design. O hotel recebe viajantes do mundo todo e é procurado como destino para hóspedes que buscam se concentrar em seu bem-estar ou se recuperar após um tratamento médico.

Recentemente, a GHA lançou a WellHotel® Accreditation para hotéis que buscam melhorar a experiência do hóspede e os protocolos de segurança para hóspedes de turismo médico e/ou de bem-estar. O credenciamento WellHotel® para bem-estar e WellHotel® para turismo médico da GHA se concentra em validar os serviços e programas que os hotéis oferecem a esses mercados em crescimento, e o selo de credenciamento gera confiança e oferece uma vantagem competitiva aos hotéis que obtêm o status de credenciado.

Laksawan Wongworrakan, CEO do Grand Richmond Hotel, afirmou: "No Grand Richmond, nos empenhamos para oferecer a cada hóspede a experiência de mais alto nível com a máxima atenção aos detalhes. Muitos de nossos hóspedes escolhem o Grand Richmond Hotel para se concentrar em sua saúde e bem-estar. Oferecemos a eles um ambiente calmo e terapêutico com protocolos de segurança e serviços que atendem a suas necessidades específicas. É uma honra termos obtido o credenciamento WellHotel® para Turismo Médico e de Bem-estar da GHA, o que demonstra nosso compromisso com a segurança e o bem-estar de nossos hóspedes de turismo médico e de bem-estar."

O credenciamento WellHotel® da GHA oferece esses principais destaques:

Construir confiança, confiabilidade e conforto para turistas de bem-estar ou hóspedes de turismo médico por meio de uma avaliação terceirizada e um selo confiável GHA WellHotel®.

Atração de hóspedes de novos nichos de mercado para aumentar as reservas de quartos e a duração das hospedagens.

Validação da limpeza e segurança do hotel e garantia da tranquilidade de que a limpeza e higiene adequadas sejam prioridades do hotel.

Validação de que protocolos de segurança estejam sendo aplicados para hóspedes e funcionários.

Atração de reservas por meio de agentes de viagens de bem-estar e mediadores de turismo médico.

Garantia para os hóspedes de turismo médico e bem-estar de que o hotel identifica e ajuda no acesso cultural, alimentar, religioso, na acessibilidade e em outras necessidades específicas dos hóspedes/pacientes.

Aumento da satisfação dos hóspedes de bem-estar e de turismo médico.

Os pacotes de bem-estar e de turismo médico oferecem uma oportunidade para as empresas aumentarem a receita total por quarto disponível.

A solicitação e o processo de credenciamento no GHA WellHotel® são concluídos convenientemente on-line e incluem acesso ao manual de credenciamento e treinamento on-line.

De acordo com Renée-Marie Stephano, CEO interina do GHA, "à medida que as viagens continuam a aumentar na era pós-pandemia, há um número crescente de consumidores que estão optando por experiências hoteleiras que adotam um estilo de vida saudável, seja por meio de alimentação saudável, rotinas de exercícios, programas de bem-estar e/ou um ambiente apropriado para a recuperação após um procedimento ou tratamento médico. O GHA WellHotel® demonstra a esses nichos de mercado em crescimento que a propriedade implementou programas e serviços que atendem a suas necessidades e expectativas específicas e também cumpre os padrões setoriais reconhecidos de limpeza e higiene de hotéis. Parabenizamos o Grand Richmond Hotel por obter o credenciamento GHA WellHotel® para turismo médico e bem-estar e aplaudimos seu compromisso de priorizar a segurança do hóspede e a experiência do hóspede para seus hóspedes de turismo médico e de bem-estar."

Sobre o GHA

O Global Healthcare Accreditation® (GHA) é um órgão de certificação dinâmico e inovador especializado em turismo médico e de bem-estar, segurança e saúde. Fundado em setembro de 2016, a finalidade inicial do GHA como um órgão de certificação independente centrado na melhoria da experiência do paciente e destinado para turistas médicos era dar suporte a prestadores de serviços de saúde na validação da qualidade, aumento da visibilidade e implementação de um modelo de negócios sustentável para o turismo médico. Desde então, o GHA é pioneiro em vários programas que abrangem todo o espectro de atendimento contínuo e oferece certificação e credenciamento para as partes interessadas em todos os aspectos da saúde e do bem-estar.

Acesse: https://globalhealthcareaccreditation.com/

Sobre o Grand Richmond Hotel

O Grand Richmond Hotel é um local de convenções e hotel cinco estrelas diferenciado situado na região norte de Bangkok, na Tailândia, a uma curta distância do centro da cidade. O hotel conta com 774 quartos e suítes de luxo, 28 salas de reuniões versáteis e magnificamente equipadas e dois grandes salões de festa. A propriedade é operada pelo Richmond Group, um dos principais grupos hoteleiros da Tailândia e atende a viajantes exigentes do mundo todo.

https://www.grandrichmondhotel.com/

