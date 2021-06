Grande campagne de promotion pour l'arrivée de Left to Survive sur l'AppGallery après l'annonce de la collaboration de l'éditeur du jeu avec Huawei

Left to Survive est le défi ultime mettant la vitesse de réaction des joueurs à l'épreuve. Le jeu offre d'innombrables heures de jeu palpitant où s'entremêlent une mécanique de jeu et une personnalisation reposant grandement sur la stratégie à travers de nombreux modes de jeu.

MY.GAMES offre également aux joueurs de Huawei des promotions exclusives et un paquet-cadeau d'une valeur de 25 dollars américains contenant de la monnaie pour le jeu et des solutions de « boosting ». Depuis le 15 juin, les joueurs qui installent le jeu à partir de l'AppGallery peuvent échanger leur cadeau et profiter de rabais sur certains achats dans l'application, ce qui leur donne un avantage inestimable par rapport aux autres joueurs.

« MY.GAMES est ravi d'arriver sur l'AppGallery. Nous sommes convaincus que Left to Survive impressionnera les utilisateurs de l'AppGallery du monde entier grâce à sa jouabilité stimulante et dynamique, a déclaré Vasiliy Meshkoy, producteur principal chez Whalekit. Nous espérons que la relation entre les deux entreprises s'étendra au-delà de Left to Survive, et que nous serons en mesure d'intégrer d'autres titres à la plateforme. »

Grâce à Huawei, MY.GAMES dynamiser l'expérience de jeu

AppGallery, qui est l'un des marchés d'applications les plus dynamiques au monde, est résolu à assurer la réussite de tous ses partenaires. Les deux équipes ont travaillé en étroite collaboration pour intégrer le IAP Kit et le Ads Kit du HMS Core, une vaste gamme de fonctionnalités ouvertes intégrées aux appareils et dans le cloud développés par Huawei.

Le IAP Kit favorise la sécurité des paiements dans l'application, ce qui permet aux joueurs de Huawei d'améliorer leur expérience de jeu et d'avoir l'esprit tranquille. De même, le Ads Kit permet à MY.GAMES d'offrir des promotions à ses joueurs, élargissant leurs horizons en leur présentant d'autres contenus sans perturber l'expérience de jeu.

Left to Survive sur l'AppGallery.

Détails des promotions pour Left to Survive selon les régions :

International :

a. 1 trousse-cadeau exclusive d'une valeur de 25 dollars américains contenant 100 pièces d'or et 50 solutions de « boosting »

Entre le 17 juin et le 1er juillet, les joueurs qui utilisent l'AppGallery dans les régions suivantes recevront également :

Europe :

a. 1 coupon de 2 € pour n'importe quel achat de plus de 4 € dans l'application

b. 1 coupon de 4 € pour l'achat de Battle Pass

Russie :

a. 1 coupon de 80 ₽ pour n'importe quel achat de plus de 89 ₽ dans l'application

b. 2 coupons de 150 ₽ pour n'importe quel achat de plus de 219 ₽ dans l'application

c. 2 coupons de 190 ₽ pour n'importe quel achat de plus de 370 ₽ dans l'application

d. 1 coupon de 417 ₽ pour l'achat de Battle Pass

e. 1 coupon de 680 ₽ pour l'achat de Battle Pass Plus

