Grande cerimônia pela produção do 100.000o. automóvel da Borgward

A marca de automóveis Borgward foi fundada em 1919, pelo engenheiro alemão Carl Borgward. Desde o Plano de Relançamento da Marca em 2005, até a produção do 100.000o. automóvel, a Borgward está bem posicionada para ser uma estrela em ascensão na comunidade mundial de automóveis.

Como uma importante conquista da cooperação sino-alemã na área da fabricação inteligente, a fábrica da Borgward foi selecionada como o "Projeto piloto de demonstração da cooperação sino-alemã de 2017 na fabricação inteligente". A fábrica incorpora totalmente a filosofia que inspira a iniciativa "Indústria 4.0", liderada pela Alemanha e se apoia no poderoso sistema de fabricação que segue três filosofias de fabricação: ser flexível, precisa e rigorosa. Portanto, automóveis de alta qualidade são fornecidos para os consumidores. A flexível linha de produção de 8 modelos é a base robusta que permitiu à Borgward produzir 100.000 automóveis em apenas dois anos, enquanto a taxa de inspeção interna de 100% da Borgward demonstra sua busca pela qualidade.

Além de exibir seu poderoso sistema de fabricação inteligente e seu rigoroso processo de fabricação, a Fábrica Borgward também convidou os participantes a comprovarem pessoalmente a dupla "sensação de segurança" proporcionada aos consumidores, isto é, a partir das dimensões tanto de tempo quanto de espaço. Mais especificamente, em termos de tempo, as 16 configurações eletrônicas de segurança da série completa de veículos poderão fornecer proteção em tempo integral, juntamente com o sistema inteligente de tração nas quatro rodas 4 MAX em tempo integral, o qual permite resposta instantânea para várias condições de estrada, dentro de 0,12 segundo. Os veículos Borgward proporcionam uma experiência segura de direção. Caso aconteça algum acidente, levará apenas 1,6 segundo para o airbag ser acionado e para a Chamada de Emergência da Borgward ser feita através do ECALL, a chamada pode ser feita mesmo quando o veículo estiver desligado.

Em termos de espaço, o aço de alta resistência cobre cerca de 79% de todo o corpo do veículo, e o aço 1500 Mpa de ultra alta resistência é usado nas placas de aço reforçadas das colunas A e B e na viga dianteira anticolisão. Através da utilização de materiais de alto desempenho, tais como as placas de aço galvanizado de face dupla com anticorrosão de 12 anos e portas integradas no veículo, o corpo do veículo pode não apenas melhorar seu desempenho anticorrosão, mas também aumentar sua rigidez em mais de 30%. Além disso, a concentração de formaldeído no ar dentro do automóvel é tão baixa quanto 0,02 g/m3, somente 1/4 do padrão alemão.

A produção do 100.000o. automóvel significa um grande salto no desenvolvimento da Fábrica Borgward nas suas capacidades de fabricação inteligente e o reconhecimento recebido do mercado por sua alta qualidade. No futuro, a Borgward continuará comprometida com o desenvolvimento impulsionado pela qualidade.

