Grande estudo mostra risco 230 vezes maior de câncer em um ano se aglomerados de células tumorais forem detectados no sangue de indivíduos normais - Datar Cancer Genetics

MUMBAI, Índia, e LONDRES, 29 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- Um estudo de referência publicado na prestigiosa revista "Cancer Prevention Research" da American Association of Cancer Research (AACR) mostrou que é possível identificar indivíduos saudáveis com maior risco de câncer com base em uma simples coleta de sangue. O estudo relata que homens e mulheres de meia-idade aparentemente normais, assintomáticos sem histórico de câncer, mas com grupos detectáveis de células tumorais circulantes (abreviadas como "C-ETACs") no sangue têm um risco 230 vezes maior de desenvolver câncer em um ano em comparação a indivíduos em que tais aglomerados eram indetectáveis nas amostras de sangue.

Nesta colaboração internacional multi-institucional estudo liderado pela Datar Cancer Genetics, os pesquisadores rastrearam mais de 10.000 indivíduos assintomáticos para detecção de C-ETACs e posteriormente os acompanharam por um período de um ano. Simultaneamente, o sangue de mais de 4.000 pacientes de câncer com várias doenças malignas ("câncer de órgãos sólidos") também foi estudado. Os resultados do estudo revelaram que os C-ETACs eram quase invariavelmente encontrados em pacientes com câncer (> 90%), mas eram extremamente raros (<5%) em indivíduos normais sem diagnóstico ou sintoma de câncer. Posteriormente, ao longo de um acompanhamento de um ano, 3,475% dos indivíduos normais positivos para C-ETAC foram diagnosticados com vários tipos de câncer, em oposição a 0,015% dos indivíduos negativos para C-ETAC, produzindo assim um aumento de 230 vezes no risco de diagnóstico de câncer em um ano.

O estudo é significativo porque a detecção precoce do câncer e a estratificação de risco de indivíduos aparentemente normais continua sendo um desafio contínuo para a saúde pública. 9,6 milhões de pessoas em todo o mundo morrem de câncer a cada ano, principalmente por causa da detecção tardia e até mesmo a Organização Mundial da Saúde em um Relatório de 2014 identificou a detecção precoce como seu principal objetivo.

A tecnologia de detecção C-ETAC e o teste são desenvolvidos pela Datar Cancer Genetics usando uma abordagem inovadora para a destruição seletiva de células não cancerígenas no sangue para a coleta de C-ETACs. A precisão do teste é de 95,6% e abrange mais de 20 tipos de câncer, incluindo mama, pulmão, ovário, estômago, pâncreas, cólon e próstata.

Sobre os resultados, Dr. Tim Crook, Oncologista Médico do Hospital Broomfield, Reino Unido e um dos autores do artigo, disse que "os C-ETACs são basicamente uma microbiópsia não invasiva que permitirá uma triagem de alta confiança e estratificação de risco de indivíduos aparentemente normais. A tecnologia representa um grande avanço para a detecção precoce do câncer. A larga escala do estudo é significativa".

A pesquisa está publicada on-line ( https://doi.org/10.1158/1940-6207.CAPR-20-0322 ) .

Sobre a Datar Cancer Genetics

A Datar Cancer Genetics é uma empresa líder em pesquisa de câncer, especializada em técnicas não invasivas para melhor diagnóstico, decisões de tratamento e gerenciamento do câncer. O centro de pesquisa de câncer de última geração da Companhia é credenciado por ILAC - NABL, ISO, CAP e CLIA - EUA.

Para obter mais informações, entre em contato com

Dr. Vineet Datta - [email protected]

Acesse a Publicação do estudo em

https://doi.org/10.1158/1940-6207.CAPR-20-0322

https://datarpgx.com/publications/

Site

datarpgx.com

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1086492/Datar_Cancer_Genetics_Logo.jpg

FONTE Datar Cancer Genetics Ltd

SOURCE Datar Cancer Genetics Ltd