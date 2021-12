Grande evento | Lançamento de novos produtos e Conferência de Ecossistema da Creality de 2021

SHENZHEN, China, 2 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- Em 1º de dezembro de 2021, a Creality anunciou o lançamento de três novas impressoras 3D, incluindo os modelos CR-10 Smart Pro, Ender-3 S1 e Sermoon V1 & V1 Pro, que atraíram com sucesso a atenção dos entusiastas da tecnologia de impressão 3D. Com o lema: "Live with Passion, Print with Creation" ("Viva com Paixão, Imprima com Criação"), a Creality sempre se dedica a realizar ideias criativas por meio da inovação em impressão 3D.

As novas impressoras 3D apresentam vários atrativos, mas todas têm o objetivo final de otimizar a experiência de uso.

Mais inteligente

Ser inteligente é a tendência de desenvolvimento de produtos da Creality. A CR-10 Smart Pro é muito mais inteligente. Com acessibilidade por Wi-Fi, Bluetooth ou RJ45, o controle remoto é realizado por meio do aplicativo Creality Cloud. Com apenas um clique no telefone, a impressão começa! Com a câmera AIoT HD, o monitoramento em tempo real também pode ser realizado remotamente.

A CR-10 Smart Pro incorporou o nivelamento de modo duplo (automático e manual) para oferecer melhor garantia à precisão de nivelamento, melhorando a taxa de sucesso de impressão. A extrusora direta, totalmente metálica e compatível com diversos filamentos, mantém excelente desempenho ao fazer impressões com TPU, PA, fibra de carbono, etc. A interface do usuário foi atualizada com uma tela de 4,3 polegadas multitoque de visualização completa HD com suporte para atualização on-line OTA. Otimização de funções e inteligência: recursos da CR-10 Smart Pro que irão impressioná-lo.

Mais criativa

A ambição da Creality é poder transformar ideias mais maravilhosas em realidade. A Ender-3 S1 com montagem realizada em seis etapas oferece praticidade aos usuários. Sua inovadora extrusora direta "Sprite" garante alimentação estável e também é compatível com vários filamentos. Com o CR-Touch, a precisão do nivelamento automático foi bastante aprimorada, garantindo que a primeira camada seja sempre pontual.

Com parafusos de avanço de eixo Z duplo, a operação é muito estável, permitindo a impressão de modelos com maior precisão. A Ender-3 S1 tem potencial criativo infinito com acessórios como cabeçote de gravação a laser, luz LED, Wi-Fi, câmera, etc. A criatividade não impõe limites à imaginação e sempre incentiva os usuários a explorar mais.

Maior praticidade

Impressionar os usuários com a facilidade de uso é a filosofia de projeto da Creality. A Sermoon V1 & V1 Pro mudou de forma revolucionária o conceito de trabalho preparatório. Sem a preocupação com nivelamento e montagem, os usuários podem começar a imprimir assim que a impressora for retirada da caixa. Eles podem controlar a alimentação ou retirada automática do filamento com um clique na tela.

A estrutura totalmente fechada é segura para observação de perto, e a Sermoon V1 Pro oferece dupla garantia ao suspender a impressão se a porta for aberta. Portanto, não se preocupe se as crianças quiserem chegar mais perto ou tocar na impressora por curiosidade. Outro destaque é a operação silenciosa. Ventiladores super silenciosos e placa-mãe IC silenciosa de 4 eixos com ruídos de impressão inferiores a 45dB não incomodam os usuários, mesmo que estejam estudando ou dormindo. A Sermoon V1 Pro foi atualizada para oferecer suporte a impressão e monitoramento remotos com uma câmera equipada. Conecte-se ao aplicativo Creality Cloud. Imprimir com um clique e monitorar em tempo real não é mais um sonho.

Agora, a Creality está lançando esses novos produtos nos mercados globais e os entusiastas da impressão 3D são muito bem-vindos para escolher suas impressoras favoritas: https://www.creality.com/activity-news/product-guide.

FONTE CREALITY

