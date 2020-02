Grande promessa do futebol brilha no Sport Clube Recife

RECIFE, Brasil, 6 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- O sonho da maioria dos adolescentes brasileiros está prestes a se realizar para Níccolas de Lima Zardo que, aos 18 anos, está prestes a assinar seu primeiro contrato profissional.

Aos 14 anos, Níccolas decidiu que queria ser goleiro de futebol. Em 2015, o ambicioso rapaz entrou na escola de futebol "Futuro Craque de Canoas", escola conveniada com o Grêmio Football Club e, já no mesmo ano, ganhou o título de campeão do 'Gauchão' das escolas conveniadas do Grêmio.

No ano seguinte, 2016, já alçando novos voos, o jovem goleiro migrou para o clube Cruzeiro de Cachoeirinha/RS, onde jogou três campeonatos pelo time, 'Gauchão Federado sub 15', 'Copa União' e 'Noligafi', onde foi vice-campeão pela 'Copa União' e eleito o goleiro menos "vazado", com apenas três gols sofridos.

Nos anos seguintes, Níccolas Zardo continuou se destacando. Em 2017, ainda pelo Cruzeiro de Cahoeirinha, jogou mais três competições, tendo ganho em uma delas, a 'Taça Champions', o título de vice-campeão e eleito o melhor goleiro da competição.

Em 2018, o jovem Níccolas começou a se preparar para uma nova fase em sua vida, buscando oportunidades fora do estado do Rio Grande do Sul. Até que, em 2019, fez uma avaliação no Sport Club do Recife, sendo imediatamente aprovado e integrando o grupo do 'sub 20', em março de 2019.

Durante o ano corrente, Níccolas Zardo participou de 3 competições, sendo inclusive campeão do 'Pernambuco sub 20'.

O talento nato do rapaz para o futebol chamou a atenção da diretoria do clube que, no fim de 2019 passou a integrar o time profissional do Sport Clube do Recife, time onde está jogando atualmente e tem atraído os olhares de todos os profissionais que o veem em campo.

Assessoria de Imprensa

Impacto Entretenimento

Angélica Capelete

(11) 96425-8010

FONTE Níccolas de Lima Zardo

SOURCE Níccolas de Lima Zardo