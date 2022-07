Grandes corporações globais utilizam solução Control-M da BMC para inovar automação de seus negócios digitais e impulsionar crescimento

Com Control-M, Grupo Carrefour– globalmente --- transfere dados e processos 11,8 vezes maiores do que cinco anos atrás

SÃO PAULO, 27 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- A BMC, líder global em soluções de software para Empresas Digitais Autônomas (Autonomous Digital Enterprise), revelou como algumas das maiores organizações globais, incluindo The Hershey Company, Carrefour Group e Railinc, usam a solução Control-M da BMC para promoverem iniciativas importantes de modernização, abordarem as interrupções globais da cadeia de suprimentos e reduzirem o risco operacional e agilizar negócios.

De acordo com a Gartner®, os modelos operacionais da cadeia de suprimentos devem ser otimizados não somente para condições normais, mas também para enfrentar dificuldades. Quando as dificuldades se tornam constantes, as cadeias de suprimentos devem ser estrategicamente redesenhadas para apresentarem resiliência, flexibilidade, escalabilidade e agilidade em qualquer circunstância1. A Control-M simplifica a orquestração do fluxo de trabalho de aplicativos e dados do mainframe para a nuvem, aprimorando ambientes operacionais que, muitas vezes, são isolados, complexos e propensos à fragilidade.

Crescimento Empresarial

A The Hershey Company , uma das maiores fabricantes de chocolate do mundo, continua modernizando sua cadeia de suprimentos. A solução Control-M automatiza os trabalhos e processos necessários para gerir o negócio, integrando-se com seus principais aplicativos e bancos de dados, como SAP e Teradata. A solução Control-M também centraliza toda a automação de carga de trabalho, criando um ponto central onde a Hershey é capaz detectar problemas antes que os negócios sejam afetados.

A solução Control-M ajuda a Hershey a:

Automatizar processos em sistemas locais e em nuvem para oferecer novos aplicativos que frequentemente envolvem serviços em nuvem, garantindo a continuidade operacional 24 horas por dia, 7 dias por semana

Extrair informações importantes para gerenciar as cadeias de suprimentos com eficiência e promover inovação contínua para a automação dos negócios digitais da empresa

"Quando alguém me pergunta o que a Control-M faz para The Hershey Company, digo que literalmente administra nossos negócios. É uma das cinco soluções mais importantes", disse Todd Lightner, analista da The Hershey Company.

Expansão

Com 13.000 lojas multiformato em 30 países, o Grupo Carrefour é líder mundial no fornecimento de alimentos de alta qualidade a preços acessíveis. Como parte de suas iniciativas de expansão, o Carrefour utilizou a solução Control-M para ampliar as trocas de dados e fluxos de trabalho de aplicativos gerados por novas filiais. A solução Control-M Managed File Transfer ajudou a empresa a manter transferências de dados e processos 11,8 vezes maiores do que cinco anos atrás.

A solução Control-M ajuda o Carrefour a:

Gerenciar o rápido crescimento dos negócios com eficiência, automatizando e integrando as movimentações de dados nos fluxos de trabalho existentes

Melhorar a qualidade dos dados e reduzir os problemas de estoque, identificando em tempo real de problemas relacionados à transferência de arquivos e fornecendo uma resposta rápida

Eliminar problemas de troca de informações e melhorar a comunicação entre lojas e sistemas de processamento central

"A solução Control-M se tornou uma ferramenta fundamental para o nosso negócio", disse Daniel Di Paola, gerente de back office, Operações de Gerenciamento de Usuários do Carrefour.

Alavancando Dados e Automação para Manter a Malha Ferroviária em Movimento

Para atender às demandas de seus clientes, a Railinc , o centro de TI e serviços de dados do setor ferroviário, precisava automatizar o planejamento de processos complexos e interdependentes que movimentam grandes volumes de dados entre aplicativos críticos para processamento, análise e entrega ao cliente.

A solução Control-M oferece suporte a programas da Railinc como o Iniciativa Estratégica de Saúde de Ativos, desenvolvendo ferramentas que permitem rastrear o uso de equipamentos, identificar problemas de equipamentos para reparos pontuais e coordenar o movimento de milhões de vagões com segurança e eficiência.

A solução Control-M ajuda a Railinc a:

Automatizar processos que sustentam a análise de dados de mais de 40.000 locomotivas e 1,6 milhão de vagões viajando por 140.000 milhas de trilhos

Suportar o crescimento do volume de dados, de 50 terabytes (TB) para quase 100 TB em apenas três anos, garantindo a escalabilidade de processos críticos

Simultaneamente preservar dados em dois sites diferentes, atendendo às necessidades de continuidade de negócios e balanceamento de carga

"A ordem em que analisamos e integramos os dados é fundamental", disse Robert Redd, engenheiro da Railinc. "Teríamos muito trabalho customizado, muita gestão se tivéssemos que organizar as interdependências sem uma ferramenta como a Control-M. A Control-M garante que os aplicativos tenham todos os dados de que precisam."

"A plataforma Control-M, da BMC, para estruturação do fluxo de trabalho de dados e aplicativos ajuda as empresas a enfrentar os desafios da cadeia de suprimentos, e proporciona melhores resultados para o cliente", disse Gur Steif, presidente de Digital Business Automation da BMC. "Ao simplificar fluxos de trabalho complexos, desde ERP até aplicativos móveis voltados para o cliente, ou dados de IdC até relatórios de BI e processos de mainframe para nuvem, a Control-M ajuda nossos clientes a modernizar seus negócios e concorrer com mais velocidade e agilidade."

1Gartner, "Maintaining Supply Chain Strategy Alignment to Business Goals Through Disruptive Times," Joanne Joliet, Pierfrancesco Manenti, 17 de Fevereiro de 2022. GARTNER é uma marca registrada e marca de serviço da Gartner, Inc. e/ou suas afiliadas nos EUA e internacionais, e autorizou o uso de sua marca neste documento. Todos os direitos reservados.

