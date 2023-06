Grandes empresas entram na onda do Consórcio Inteligente: O que Warren, Apê11 e Zapay viram na nova forma desse produto?

Com a Tecnologia da Turn2C, grandes empresas impulsionam seus negócios, atendendo às demandas dos consumidores e abrindo novas oportunidades no mercado financeiro e de aquisição de bens.

SÃO PAULO, 28 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- No atual cenário de mercado, grandes empresas estão cada vez mais interessadas em soluções financeiras inovadoras que proporcionem aos clientes acesso conveniente e econômico a bens e serviços. Nesse contexto, o estabelecimento de parcerias com startups tem se mostrado uma abordagem prática e economicamente viável para impulsionar a inovação e obter vantagem competitiva.

A nova infraestrutura de IA da Turn2C tem se destacado ao introduzir uma abordagem inteligente e inovadora em parceria com empresas renomadas no Brasil. Warren Investimentos, Apê11 e Zapay são exemplos de grandes corporações que reconheceram o potencial dessa tecnologia. Mas o que torna esse novo produto tão atrativo? Quais são os benefícios que cada uma dessas empresas e seus respectivos públicos podem obter a partir dessa parceria?

Uma nova solução para o mercado financeiro

Diante da elevada taxa de juros, o mercado de consórcios tem se destacado como uma alternativa atraente para aquisição de bens e serviços. De acordo com a ABAC (Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio), o setor teve um crescimento de 25% no primeiro trimestre de 2023. No entanto, esse mercado tradicional enfrenta desafios significativos, incluindo a demanda por maior transparência, digitalização e personalização em benefício dos consumidores. É nesse contexto que a Turn2C surge como uma verdadeira revolução, oferecendo soluções inovadoras e disruptivas.

A Turn2C é a fintech do Consórcio Inteligente, uma plataforma impulsionada pela inteligência artificial que oferece soluções econômicas e seguras para alcançar os objetivos de compra do cliente. Com acesso a 13 grandes administradoras, representando 76% do mercado nacional de consórcios, o Consórcio Inteligente oferece propostas personalizadas, buscando entregar a operação financeira exata do que o cliente quer comprar, no valor que quer e no prazo que precisa, por meio de uma interação conduzida pelo primeiro chatbot que usa IA no mercado de consórcio. Além disso, destaca-se como a única plataforma capaz de proporcionar previsibilidade de contemplação, com uma impressionante precisão de 97%. Assim, a Tecnologia Turn2C transforma o consórcio tradicional em um novo meio de pagamento, pois independe de sorteios para o acesso ao crédito.

Parceria estratégica

A infraestrutura disponibilizada pela Turn2C em seu Programa de Parcerias proporciona aos clientes dessas empresas uma experiência personalizada, otimizando o processo de liberação de recursos para aquisição de bens de forma eficiente, flexível e conveniente. Todo esse processo pode ser realizado de maneira autônoma e digital, sem a necessidade de os clientes saírem do ambiente do parceiro.

Desse modo, grandes corporações estão reconhecendo o potencial transformador do Consórcio Inteligente em seus respectivos setores e utilizando essa plataforma estrategicamente, adaptando-a às suas necessidades específicas. Um dos exemplos é a Warren Investimentos, uma das principais fintechs do Brasil, que está fortalecendo sua posição no mercado financeiro ao adotar o Consórcio Inteligente como uma opção adicional para seus clientes, ampliando seu share of wallet e oferecendo uma solução prática e econômica para aquisição de bens e serviços.

Outras empresas identificaram na Turn2C a oportunidade de oferecer aos seus clientes uma nova forma de pagamento dos produtos que vendem, como é o caso da Apê11, líder no mercado imobiliário digital, que tem o Consórcio Inteligente como uma nova modalidade de aquisição de imóveis. Já a Zapay reconheceu no Consórcio Inteligente uma maneira impulsionar as vendas e fortalecer o relacionamento com o público ao oferecerem uma inovadora opção de compra de veículos.

Bruno Pinheiro, CEO da Turn2C, expressa entusiasmo com as novas parcerias estabelecidas: "Estamos extremamente satisfeitos com a adesão dessas grandes empresas ao Consórcio Inteligente. O sucesso do Programa de Parcerias reflete o potencial de nossa tecnologia e a crescente demanda por soluções financeiras personalizadas que atendem as expectativas dos clientes. Temos plena confiança de que, juntos, estamos impulsionando a transformação do mercado e proporcionando uma experiência excepcional aos consumidores."

A Turn2C já estabeleceu parcerias com mais de 500 empresas de grande, médio e pequeno porte, consolidando sua posição no mercado financeiro e fornecendo soluções eficazes para empresas de diversos setores.

Sobre a Turn2C

A Turn2C Consórcio Inteligente é uma infraestrutura de inteligência artificial (IA) para o mercado de consórcio. Com foco na necessidade de compra do cliente e o propósito de transformar o setor por meio da tecnologia, a fintech desenvolveu o Consórcio Inteligente, uma plataforma capaz de entregar o produto ideal para que o consumidor tenha sucesso em seu objetivo de compra de um bem ou serviço.

Com atuação no segmento B2B, a fintech é a única no setor com acesso a 76% do mercado aberto de consórcio, proporcionando previsibilidade com inteligência baseada em dados. Com isso, parceiros da Turn2C podem oferecer aos seus clientes o produto ideal de forma eficiente e ampla, de acordo com o interesse individual de compra, custo e prazo do cliente. Hoje, a empresa proporciona 97% de acuracidade em seus modelos de previsibilidade.

Proporcionando previsibilidade com inteligência baseada em dados, a Turn2C está presente em todo o país e já soma cerca de 2,5 mil parceiros. Recentemente, a empresa recebeu aporte de R$ 8,5 milhões em rodada seed liderada pelo fundo Honey Island by 4UM e pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão.

