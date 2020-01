Grandes torres e pontos de referência do mundo todo se unem em uma demonstração global de apoio à Austrália no dia 26 de janeiro

TORONTO, 24 de janeiro de 2020 /CNW/ - A CN Tower, os membros da Federação Mundial de Grandes Torres e pontos de referência do mundo todo estão se unindo para aumentar a conscientização e apoiar a Austrália, enquanto o país trabalha para lutar e se recuperar dos devastadores incêndios florestais.

A CN Tower será iluminada em verde e dourado no dia da Austrália, 26 de janeiro, como parte de uma demonstração global de apoio à Austrália em meio aos incêndios devastadores. (CNW Group/CN Tower)

Na noite do feriado nacional da Austrália, dia 26 de janeiro, a CN Tower estará entre os muitos pontos de referência que se iluminarão nas cores nacionais do país, o verde e o dourado. Outros ainda planejam participar do esforço pelas mídias sociais e on-line. Até o momento, as torres e os pontos de referência que confirmaram sua participação são:

a torre de televisão de Berlim, Berlim, Alemanha;

a torre Busan , Jung Gu , Busan , Coreia do Sul;

, , , Coreia do Sul; a torre de Calgary , Calgary , Canadá;

, , Canadá; a CN Tower, Toronto , Canadá;

, Canadá; a torre Eiffel, Paris , França;

, França; o Edifício Empire State, Nova York , EUA;

, EUA; o Euromast, Roterdã, Holanda;

a Grande Roue, Montreal , Canadá;

, Canadá; a N Seoul Tower, Seul, Coreia do Sul;

as Cataratas do Niágara, Canadá/EUA;

a One Liberty , Filadélfia, EUA;

, Filadélfia, EUA; o Pavillon Bonsecours , Montreal , Canadá;

, , Canadá; a Reunion Tower, Dallas , EUA;

, EUA; o Royal Liver Building, Liverpool , Reino Unido;

, Reino Unido; o Shard, Londres, Reino Unido;

a SkyTower, Auckland , Nova Zelândia;

, Nova Zelândia; a torre de Tóquio, Tóquio, Japão;

o Toronto sign, Toronto , Canadá;

sign, , Canadá; a Willis Tower , Chicago , EUA.

"A Austrália está enfrentando alguns dos piores incêndios florestais já vistos. A proporção da crise em andamento e seu impacto sobre o meio ambiente, as pessoas e a vida selvagem diz respeito a todos nós no mundo todo", diz Peter George, diretor de operações da CN Tower. "Nessas circunstâncias, sentimos que uma demonstração global de apoio seria significativa para muitos. Não apenas transmitirá uma poderosa mensagem de apoio a todos os australianos, especialmente os da linha de frente, como também poderá inspirar o mundo a agir".

E para quem quer agir é possível fazer doações para várias organizações, dentre elas, a Cruz Vermelha Australiana (www.redcross.org.au/campaigns/disaster-relief-and-recovery-donate), o NSW Rural Fire Service (https://www.rfs.nsw.gov.au/volunteer/support-your-local-brigade) e a WIRES Wildlife Rescue (https://www.wires.org.au/donate/emergency-fund).

Sobre a CN Tower

Com 553,33 m de altura (1.815 pés e 5 polegadas), a National Tower do Canadá é uma maravilha da engenharia, um premiado destino de restaurantes e entretenimento, além de ser a atração "imperdível" de Toronto há mais de quatro décadas. Foi visitada por mais de 1,98 milhão de pessoas no ano passado. Para obter mais informações, visite www.cntower.ca.

Sobre a Canada Lands

A Canada Lands é uma empresa federal autofinanciada da Crown, especializada em desenvolvimento imobiliário e gerenciamento de atrações. Desde 1995, a Canada Lands enriquece as comunidades e experiências canadenses, ao abraçar todo o potencial das propriedades que tem e gerencia. É líder em gerenciamento de atrações, com as operações da CN Tower e do Downsview Park, em Toronto, do antigo porto de Montreal e do Centro de Ciências de Montreal. A empresa se esforça para aumentar o valor econômico, social e ambiental para os canadenses. Já trouxe mais de US$ 1 bilhão em benefícios econômicos ao Canadá desde sua abertura.

Para obter mais informações, visite www.clc.ca.

Jennifer Paige, diretora de marketing e comunicações da CN Tower, 416-601-4750, jpaige@cntower.ca

FONTE CN Tower

www.cntower.ca



