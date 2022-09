Grant Thornton dGTL s'associe à Enate pour piloter la transformation numérique des Global Capability Centres

BANGALORE, Inde, 9 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Grant Thornton dGTL et Enate ont annoncé leur partenariat pour permettre aux Global Capability Centres de rationaliser leurs opérations et d'obtenir une visibilité au sein des équipes tout en veillant à ce que la nouvelle technologie et les nouveaux employés fonctionnent en synergie.

Cette alliance stratégique vise à tirer parti de l'expérience de dGTL en matière de simplification des transformations numériques pour les GCC et la plateforme d'orchestration des processus d'Enate.

Concernant ce partenariat, Raman Shenoy, associé chez dGTL, Grant Thornton Bharat, a déclaré : « Nous sommes ravis d'annoncer notre partenariat avec Enate, qui associe la vaste expérience de dGTL en matière de prestation de conseils avec la plateforme d'orchestration des processus de haut niveau d'Enate. Ce partenariat constitue une nouvelle étape qui permettra d'aider les organisations à relever les défis liés aux processus fragmentés, à l'intégration de la technologie, à la prestation de services, à la gouvernance et à la productivité de la main-d'œuvre. S'appuyant sur l'expertise fonctionnelle de dGTL et alimentée par l'outil d'orchestration sans code d'Enate, notre solution collaborative vise à améliorer l'efficacité opérationnelle permettant une collaboration transparente entre les humains et le numérique. »

Grant Thornton dGTL s'engage à créer de la valeur durable grâce à ses services de transformation numérique qui mettent en pratique des modèles opérationnels de haut niveau. Dans ce contexte, la collaboration avec Enate aidera les entreprises à orchestrer le travail efficacement, à rationaliser les flux de travail et à permettre l'automatisation de bout en bout.

« Nous sommes ravis de travailler en partenariat avec Grant Thornton dGTL, combinant ainsi ses capacités de conseil financier de classe mondiale avec la plateforme d'orchestration de travail d'Enate pour offrir de meilleurs résultats aux clients de la région. L'expertise de dGTL nous permet de déployer des solutions avec rapidité et précision, en transformant la façon dont le travail se fait dans le back-office. Grâce au logiciel d'Enate et aux solutions de financement de dGTL, les clients peuvent s'attendre à une productivité améliorée, à une plus grande visibilité de leur travail et à la capacité d'intégrer des travailleurs numériques à l'échelle de leurs opérations », a déclaré James Hall, PDG d'Enate Ltd.

À propos de Grant Thornton dGTL

Grant Thornton dGTL (prononcez « Digital ») est une entreprise de Grant Thornton Bharat qui se concentre sur la mise en œuvre de modèles d'exploitation numériques futuristes pour les entreprises et les entrepreneurs. L'équipe teacomputerm dGTL comprend des consultants qualifiés et des professionnels expérimentés dans l'industrie qui veillent à ce que les nouvelles technologies servent les objectifs de l'entreprise, en se concentrant sur l'utilisateur et les résultats attendus. Pour ce faire, nous maintenons un écosystème de capacités internes, de produits exclusifs et de synergies avec les entreprises de nouvelles technologies.

À propos d'Enate

Enate ( www.enate.io ) est un moyen simple pour vous et votre équipe d'améliorer la façon dont le travail est livré, géré et automatisé. Enate est une plateforme d'orchestration des processus sans code qui gère une main-d'œuvre humaine et des travailleurs numériques pour simplifier les processus opérationnels de bout en bout.

Avec Enate, toutes vos technologies sont prêtes à l'emploi (RPA, IA, technologies cognitives, TALN, apprentissage automatique), quel que soit le fournisseur, afin d'accélérer le processus de mise à niveau numérique. La plateforme permet la prestation de services, d'où qu'ils viennent, qui répondent aux normes locales tout en maintenant une visibilité et un contrôle complets (y compris l'automatisation des ICP et des SLA), en accord avec les rapports détaillés sur les coûts et la productivité. La plateforme d'Enate se déploie en quelques semaines.

Contact pour les médias :

Alison Bone

[email protected]

Tél. : +44(0)1242453045

