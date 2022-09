Grape Solutions rozwija system raportowania stworzony na potrzeby Grupy MOL uhonorowany nagrodą Golden Barrel

BUDAPESZT, Węgry, 29 września 2022 r. /PRNewswire/ -- Grupa MOL i Grape Solutions świętują osiem lat wspólnej pracy nad RepSy (systemem raportowania), przełomową platformą wspierania decyzji, opracowaną specjalnie dla Grupy MOL i służącą rozwiązywaniu złożonych problemów związanych z planowaniem łańcucha dostaw, które wywierają niekorzystny wpływ na działalność rafinerii i zakładów petrochemicznych należących do Grupy MOL. Prace rozpoczęto w 2014 r. i od tego czasu, pomijając niewielkie udoskonalenia, architektura platformy nadal w pełni zaspokaja potrzeby menedżerów MOL.tr odpowiedzialnych za łańcuch dostaw w zakresie przetwarzania danych i raportowania graficznego.

Żyjemy w epoce nieprzerwanie rozszerzających się zasobów danych, co sprawia, że przetwarzanie i przekładanie danych na przewagę konkurencyjną jest dla przedsiębiorstw jednym z najtrudniejszych procesów. Optymalizacja planowania łańcucha dostaw to problem fundamentalny, a to za sprawą dużej liczby zmiennych i ograniczeń; właśnie dlatego oprogramowanie wspierające szybkie podejmowanie decyzji biznesowych to konieczność, zwłaszcza dla przedsiębiorstw naftowych. RepSy, stworzony we współpracy z analitykami Grupy MOL, powstał, aby zagwarantować szybki i responsywny, wykonany na zamówienie system wspierający procesy podejmowania szybkich i konstruktywnych decyzji w działach zajmujących się łańcuchem dostaw i logistyką, zapewniający funkcjonalność dynamicznego raportowania i najwyższej klasy wizualizację graficzną.

„Kompleksowe rozwiązanie w zakresie analityki biznesowej (ang. business intelligence, BI) ma służyć wszystkim podmiotom zaangażowanym w pozyskiwanie surowców, transport, przetwarzanie, dostawy na potrzeby rynku i inwentaryzację, ma skrócić czas niezbędny do podjęcia kluczowych decyzji" – powiedział Tibor Volek, szef działu wsparcia planowania operacyjnego Grupy MOL Plc., który w 2014 r. zajmował się realizacją projektu RepSy na stanowisku kierownika projektu z ramienia Grupy MOL.

System wewnętrzny opiera się na architekturze wielowarstwowej; po pierwsze, oprogramowanie przekształca dane wejściowe zaczerpnięte z bazy danych AspenTech, a następnie, przełożone informacje przechowywane w formie tabel we wbudowanej pamięci, wyświetla w formie graficznej na platformie analitycznej BI. Aplikacja komputerowa RepSy umożliwia analitykom i projektantom analizowanie interesujących ich danych wyjściowych i formułowanie lepiej umotywowanych wniosków.

Rozwiązanie RepSy zaprezentowano, między innymi, na odbywającej się w Bostonie w 2015 r. konferencji AspenTech Optimize jako rozwiązanie niestandardowe, oparte na cieszącym się powodzeniem produkcie AspenTech PIMS, opracowanym wspólnie przez Grupę MOL i Grape Solutions. W tym samym roku Grupa MOL przyznała projektowi jedną ze swoich najbardziej prestiżowych nagród, nagrodę Golden Barrel. Grape Solutions nadal pracuje nad doskonaleniem systemu, które ma zagwarantować utrzymanie najwyższej jakości i funkcjonalności dynamicznego raportowania w RepSy.

