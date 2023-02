Graymatics é selecionada pelo ScaleUp in Brazil, programa de aceleração para empresas internacionais

Desenvolvida no Vale do Silício e sediada em Singapura, a Graymatics traz para o Brasil mais de 100 soluções inteligentes para vídeos, utilizando IA, Machine Learning e Big Data Analytics.

SÃO PAULO, 28 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Graymatics, uma das principais empresas de processamento cognitivo multimídia do mundo, que anunciou recentemente sua chegada ao Brasil, foi uma das empresas selecionadas para participar do ScaleUp in Brazil. O programa de aceleração, organizado pela Apexbrasil e pela ABVCAP tem o objetivo de apoiar empresas inovadoras a iniciarem suas operações no Brasil.

A Graymatics foi selecionada entre 107 empresas inscritas, pois fornece mais de 100 parâmetros analíticos alimentados por IA em vídeo analytics, a maioria dos quais com capacidade de aprendizado ampla e coleta de dados. A empresa transforma o tradicional monitoramento de câmeras CCTV em um recurso inteligente para melhorar a segurança contra furtos, roubos e invasões; gerar insights e dados de comportamento da população; resolver problemas de trânsito; e colaborar ativamente na prevenção de acidentes.

O processo de seleção do Scaleup é conduzido por um comitê formado por investidores Venture Capitalists, corporações e grandes líderes de mercado no Brasil, Singapura, Israel e Japão em duas fases. "Um dos nossos principais objetivos é selecionar empresas com grande potencial de transformação por suas tecnologias disruptivas. As empresas são avaliadas em quatro critérios: inovação, equipe, maturidade e Market fit. A Graymatics cumpriu com todos esses requisitos", afirmou Cristiane Nascimento, Gestora do programa ScaleUp In Brazil pela ABVCAP.

"O ScaleUp in Brazil nos auxiliou muito no entendimento das aplicações de nossas soluções para cidades inteligentes no mercado brasileiro. Fizemos um profundo estudo sobre os potenciais clientes e em definições estratégicas do negócio e, em fevereiro de 2023, iniciamos uma intensa fase de aproximações com os potenciais clientes, totalmente viabilizada por conexões feitas diretamente pelo programa com nossas empresas", afirma Eduardo Vargas, Business Development Manager da Graymatics para o Brasil.

Entre os principais benefícios de participar do programa estão o acesso a mais de 200 das maiores corporações do Brasil e a serviços de desenvolvimento de negócios, tais como reuniões com clientes potenciais e parceiros estratégicos, relatório estratégico para apoiar a entrada no mercado, a validação do produto e a adaptação ao mercado. Além disso, o programa oferece acesso aos principais assessores regulatórios, jurídicos, tributários, de recursos humanos e financeiros como mentores. Também há um canal de suporte pós-programa de 6 meses da equipe ScaleUp in Brazil.

Para Sérgio Rossi, Analista de Investimentos e gestor do projeto pela Apex Brasil, o programa busca trazer, de forma customizada, as ferramentas necessárias para que a empresa estrangeira possa garantir, de forma mais assertiva e segura, seu processo de entrada no mercado brasileiro. Casos de sucesso como da Graymatics demonstram que o programa está seguindo um rumo positivo para continuar garantindo novas tecnologias de ponta, geração de emprego e renda para o Brasil."

"É com grande satisfação que em nosso primeiro ano de participação no Scale Up, pudemos ver histórias de sucesso como a da Graymatics. Acredito que este é apenas o primeiro passo de muitos e um incentivo para outras startups que queiram expandir suas operações para o Brasil a participar da próxima edição, em parceria com o Japão, Israel e Brasil", comenta Josiah Choy, Regional Director for South America, Enterprise Singapore.

A Graymatics foi selecionada pelo ScaleUp In Brazil junto com outras 19 empresas e faz parte do Batch III do Programa. A terceira edição do programa teve início em julho de 2022 e vai até outubro de 2023. Dentre as principais empresas parceiras do projeto estão a ApexBrasil (Associação Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos), a ABVCAP (Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital), o Israel Trade & Investment Brazil, a JETRO (Japan External Trade Organization) e a Enterprise Singapore, a agência comercial do Governo de Singapura.

Sobre a Graymatics

A Graymatics é uma empresa líder em processamento de multimídia cognitiva. Por meio das melhores e mais completas tecnologias de IA, extrai insights aprofundados e permite soluções a partir da base instalada de câmeras CCTV. Fundada no Vale do Silício, com sede em Singapura, a Graymatics está presente em 15 países, incluindo EUA, Reino Unido, Índia e Chile. Fornece soluções baseadas em IA por vídeo para vários setores, incluindo segurança e vigilância, transporte inteligente, marketing digital, comércio eletrônico, telecomunicações e Internet das Coisas. Sua cartela de clientes é composta por grandes fábricas de hardware, manufatura e setor público, dentre eles Development Bank of Singapore, Fujitsu, Samsung, Hitachi, LG, Dentsu, Flipkart e Globe.

Sobre a ABVCAP

A ABVCAP - Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital é uma organização sem fins lucrativos que representa mais de 215 instituições nacionais e internacionais ativas nos mercados de Private Equity e Venture Capital. O quadro de associados conta com 130 gestores de fundos, 13 investidores institucionais e 65 prestadores de serviço, incluindo grandes firmas de advocacia, auditoria, administração e consultorias do mercado brasileiro e internacional.

