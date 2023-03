Graymatics fecha parceria com AgTech Garage para ofertar soluções inteligentes ao Agro e Cadeias Correlatas

Desenvolvida no Vale do Silício, a Graymatics é uma das principais empresas de processamento cognitivo multimídia do mundo e, com investimento de US$ 8 milhões, desenvolveu mais de 100 aplicações de software com IA, Machine Learning e Big Data Analytics em vídeo.

SÃO PAULO, 28 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Graymatics , uma das principais empresas de processamento cognitivo multimídia do mundo, que recentemente chegou ao mercado brasileiro, acaba de firmar uma parceria e tornou-se uma das Startups Membership do AgTech Garage , um dos principais hubs de inovação do agronegócio no mundo (e parte do network PwC), para oferecer soluções inteligentes para fazendas e para as fábricas das cadeias alimentícias correlatas do Agro.

Foto Crédito Pexels-Pixabay

A Graymatics é nascida no Vale do Silício, tem sede em Singapura e levantou US$ 8 milhões para escalar suas soluções. O investimento levou a expansão para 15 países nos últimos anos, incluindo América Latina (Brasil, Chile e México), Estados Unidos, Índia e Reino Unido e ao desenvolvimento de uma das mais avançadas e diversificadas aplicações de software de Inteligência Artificial (IA) em vídeo, machine learning e big data analytics para extrair insights e fornecer soluções de alto impacto para a sociedade. Desenvolveu mais 100 parâmetros analíticos alimentados por IA em vídeo analytics, a maioria dos quais com capacidade de aprendizado ampla e coleta de dados.

O AgTech Garage é referência em Agro e as cadeias correlatas, possui mais de 70 parceiros corporativos, mais de 100 startups membro/residentes no hub, além de 1.100 startups conectadas à sua plataforma digital. "Poderemos falar com estas empresas e gerar parcerias. Nossas soluções são especialmente interessantes para criar fazendas inteligentes com coleta de dados por vídeo. Além disso, do lado das indústrias alimentícias, temos tudo para transformar edifícios e fábricas em espaços inteligentes", afirma Eduardo Vargas, Business Development Manager da Graymatics para o Brasil e México.

As iniciativas do AgTech Garage promovem a conexão entre grandes empresas, startups, produtores, investidores, academia, entre outros atores do ecossistema de inovação e empreendedorismo do Agro. O objetivo é fomentar o desenvolvimento de soluções tecnológicas que aumentem a sustentabilidade e competitividade da cadeia de ag&food tech.

"O ecossistema de inovação aberta do agronegócio é um só e queremos que nossa comunidade cada vez mais se conecte com os atores do mesmo, adquirindo cada vez mais diversidade e maturidade. Ter a Graymatics como uma parceria evidencia a proporção que estamos tomando e todas as oportunidades que o Agro tem a oferecer. Estamos muito contentes em sermos o parceiro de escolha dessa startup com projeção internacional", disse Leonardo Langoni, coordenador de Startups do AgTech Garage.

Sobre a Graymatics

A Graymatics é uma empresa líder em processamento de multimídia cognitiva. Por meio das melhores e mais completas tecnologias de IA, extrai insights aprofundados e permite soluções a partir da base instalada de câmeras CCTV. Fundada no Vale do Silício, com sede em Singapura, Graymatics está presente em 15 países, incluindo EUA, Reino Unido, Índia e Chile. Fornece soluções baseadas em IA por vídeo para vários setores, incluindo segurança e vigilância, transporte inteligente, marketing digital, comércio eletrônico, telecomunicações e Internet das Coisas. Sua cartela de clientes é composta por grandes fábricas de infraestrutura, manufatura e setor público, dentre eles Development Bank of Singapore, Fujitsu, Samsung, Hitachi, LG, Dentsu, Flipkart e Globe.

Sobre o AgTech Garage

O AgTech Garage é um hub de inovação especializado no agronegócio. Criado em 2017, conta hoje com mais de 70 grandes empresas parceiras, líderes em seus segmentos, mais de 100 startups membro/residentes do hub, além de mais de 1100 startups conectadas em sua comunidade virtual. Pioneiro em fomentar a prática da inovação aberta no agronegócio, suas iniciativas, práticas e ferramentas são responsáveis por impulsionar a competitividade de seus parceiros na construção de produtos e serviços inovadores para uma cadeia agroalimentar cada vez mais digital e sustentável.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2041408/pexels_pixabay_221369.jpg

FONTE Graymatics

SOURCE Graymatics