Great Bay Insurance Group anuncia cambios de liderazgo

WEST ATLANTIC CITY, N.J., 22 de diciembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Great Bay Insurance Group (el "Grupo"), el proveedor líder de seguros de propietarios costeros en Nueva Jersey, anunció hoy los siguientes cambios de liderazgo. Brian S. Schleider., ha sido nombrado Vicepresidente Ejecutivo y Director Financiero del Grupo y Sharon Karlsson-Simons ha sido ascendida a Vicepresidenta Senior de Desarrollo de Negocios para Great Bay Underwriting Services, una filial de propiedad total del Grupo.

El Sr. Schleider se unió al Grupo en marzo de 2020 como Director Financiero. Tiene más de 35 años de experiencia en la industria en contabilidad, finanzas y gestión de capital. Tiene un MBA de la Universidad de Saint Joseph y una licenciatura en Contabilidad de la Universidad de Rider. Actualmente es miembro del Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados.

La Sra. Karlsson-Simons se unió a Great Bay en marzo de 2020 como Directora de Marketing y aporta más de 35 años de experiencia en la industria en una carrera profundamente arraigada en el sector de seguros costeros. Es ampliamente reconocida por su capacidad para impulsar una expansión rentable y por cultivar relaciones de agencia sólidas y duraderas. Además, Sharon es licenciada en Publicidad y Comunicaciones de Marketing por el FIT.

