Great Bay Insurance Group anuncia cambios de liderazgo

News provided by

Great Bay Insurance Group

Dec 22, 2025, 10:00 ET

WEST ATLANTIC CITY, N.J., 22 de diciembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Great Bay Insurance Group (el "Grupo"), el proveedor líder de seguros de propietarios costeros en Nueva Jersey, anunció hoy los siguientes cambios de liderazgo. Brian S. Schleider., ha sido nombrado Vicepresidente Ejecutivo y Director Financiero del Grupo y Sharon Karlsson-Simons ha sido ascendida a Vicepresidenta Senior de Desarrollo de Negocios para Great Bay Underwriting Services, una filial de propiedad total del Grupo.

El Sr. Schleider se unió al Grupo en marzo de 2020 como Director Financiero. Tiene más de 35 años de experiencia en la industria en contabilidad, finanzas y gestión de capital. Tiene un MBA de la Universidad de Saint Joseph y una licenciatura en Contabilidad de la Universidad de Rider. Actualmente es miembro del Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados.

La Sra. Karlsson-Simons se unió a Great Bay en marzo de 2020 como Directora de Marketing y aporta más de 35 años de experiencia en la industria en una carrera profundamente arraigada en el sector de seguros costeros. Es ampliamente reconocida por su capacidad para impulsar una expansión rentable y por cultivar relaciones de agencia sólidas y duraderas. Además, Sharon es licenciada en Publicidad y Comunicaciones de Marketing por el FIT.

Contacto:
Relaciones con inversores
Brian Schleider, CPA
609-434-2000, x102
[email protected]

Logo -  https://mma.prnewswire.com/media/2641485/GBIH_logo_Logo.jpg

FUENTE Great Bay Insurance Group

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Great Bay Insurance Group announces leadership changes

Great Bay Insurance Group announces leadership changes

he Great Bay Insurance Group (the "Group"), the leading provider of coastal homeowners' insurance in New Jersey, today announced the following...
Great Bay Insurance Group announces leadership changes

Great Bay Insurance Group announces leadership changes

he Great Bay Insurance Group (the "Group"), the leading provider of coastal homeowners' insurance in New Jersey, today announced the following...
More Releases From This Source

Explore

Insurance

Insurance

Banking & Financial Services

Banking & Financial Services

Hispanic

Hispanic

Diversity, Equity & Inclusion

Diversity, Equity & Inclusion

News Releases in Similar Topics