Great Wall Motor fait ses débuts au salon indien Auto Expo et poursuit sa stratégie de mondialisation

Haval, un leader mondial du segment des SUV basé en Chine, a non seulement présenté son Concept H en première mondiale et son Vision 2025 en première sur le marché indien, mais également quatre SUV intelligents haut de gamme – les F7, F7x, F5 et H9 – qui se sont tous taillé une solide réputation sur les marchés mondiaux. Great Wall EV, qui opère en tant que marque de véhicule électrique indépendante sous l'enseigne de Great Wall Motor, a présenté deux de ses produits phares, les EV R1 et EV iQ.

Dans le cadre de sa stratégie pour le marché indien, Great Wall Motor compte se constituer en Inde une présence couvrant la recherche et le développement, la production, l'approvisionnement et la vente.

Great Wall Motor prévoit d'améliorer son centre de recherche et développement à Bangalore en mettant l'accent sur la création de véhicules intelligents et sûrs pour les consommateurs indiens tout en continuant à augmenter les investissements dans la recherche et le développement local. En termes de production, la société va accélérer son acquisition de l'usine indienne de GM située à Talegaon afin de construire sa 10e usine de véhicules couvrant tous les processus de production dans le monde et de poursuivre la localisation de sa production. Great Wall Holdings Group compte également investir dans la production de batteries automobiles en Inde en construisant un système complet de chaîne d'approvisionnement. La marque Haval lancera une gamme complète de SUV dans le pays, tandis que Great Wall EV déploiera une variété de modèles pour le voyage et les particuliers. En plus de vendre des produits en Inde, Great Wall Motor exportera également des véhicules fabriqués dans ses usines indiennes vers d'autres pays.

Son expansion générale sur le marché indien permettra à Great Wall Motor de non seulement poursuivre sa stratégie mondiale, mais aussi d'améliorer sa compétitivité dans l'industrie automobile mondiale de demain.

