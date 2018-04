Gree fornecerá sistemas HVAC para 2ª fase de Belo Monte

O projeto de transmissão de energia de tensão extra-alta terá capacidade de transmissão de 4 milhões de quilowatts em uma extensão total de 2.518 km.

Para satisfazer os rigorosos requisitos de segurança, estabilidade e alta eficiência energética do projeto, a Gree montou uma equipe especial e participou não só do desenvolvimento de equipamentos prontamente aplicáveis, mas também do projeto de engenharia integrada dos equipamentos de HVAC e dos sistemas de proteção contra incêndio, de distribuição de energia e de controle do grupo durante o processo. Além disso, desenvolveu um sistema completo de fluxo contínuo de ar e água, com sistemas de condicionamento de ar separados e independentes para a sala de válvulas e o edifício de controle.

O projeto inclui um chiller resfriado a ar do tipo parafuso especial de alta eficiência e unidades especiais de tratamento de ar, que têm não só longa vida útil, mas também alto desempenho contra corrosão e são à prova de tremores. A capacidade total de refrigeração chega a 2.000 RT.

"Não importa o quão duro seja o ambiente de uso e a capacidade exigida em um projeto, a Gree pode fornecer sua autossuficiência. Para isso, desenvolvemos tecnologias e produtos para atender às demandas exigidas", afirma Wang Weizhen, Vice-Diretor da Gree do Brasil.

No Brasil, não é a primeira vez que a Gree Commercial Air Conditioner vence uma licitação para um projeto industrial de ar condicionado. Entre as licitações vencidas estão projetos como o Centro de Emergência do Estado de Espírito Santo, projetos da XCMG Brasil, a Escola Aristocrática do Rio Grande do Sul e a usina termolétrica Pampa Sul. A fábrica da Gree em Manaus começou a produzir condicionadores de ar em 2001. É a primeira fábrica de aparelhos de ar-condicionado de uma empresa chinesa construída no exterior.

