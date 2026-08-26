GREEN GIANT FRESH LLEVA «LIVE THE GIANT LIFE» A TIMES SQUARE

Una valla publicitaria digital de tamaño gigantesco lleva al emblemático Gigante —y una gran cantidad de patatas y cebollas frescas— al corazón de la ciudad de Nueva York hasta el 31 de octubre.

IDAHO FALLS, Idaho, 26 de agosto de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Potandon Produce, distribuidor exclusivo de las patatas y cebollas frescas Green Giant™, está marcando una presencia gigantesca en el corazón de la ciudad de Nueva York con la inauguración de una nueva valla publicitaria en Times Square que rinde homenaje a las patatas y cebollas frescas Green Giant.

Esta instalación digital de dimensiones gigantescas, que permanecerá abierta hasta el 31 de octubre, muestra al emblemático Gigante cruzando las pantallas de Times Square y sacudiendo el paisaje circundante con cada paso, antes de que una gran cantidad de patatas y cebollas frescas llene la pantalla.

La campaña culmina con una sencilla invitación: «LIVE THE GIANT LIFE. ».

«Times Square nos brindó la oportunidad de dar vida al Gigante a una escala que encaja perfectamente con la marca», afirmó John Rota, director de marketing de Potandon Produce. «La arquitectura de las pantallas realza sus enormes pasos y su espectacular descenso, que culmina en una explosión de patatas frescas y cebollas. «Es grande, divertido e inolvidable, e invita a todo el mundo a "LIVE THE GIANT LIFE"».

La marca Green Giant es reconocida por más del 90 % de los consumidores, lo que confiere a las patatas y cebollas Green Giant Fresh una conexión inmediata y sólida con los compradores. La campaña de Times Square aprovecha esa familiaridad con una presentación contemporánea diseñada para que las patatas y cebollas frescas resulten atractivas, relevantes e inconfundiblemente «Giant».

«Green Giant es una de las marcas de alimentación más reconocidas de Estados Unidos, y Times Square es uno de los escenarios más emblemáticos del mundo», afirmó Des Hague, director ejecutivo de Potandon Produce. «Esta campaña es un homenaje audaz al legado de la marca, a los agricultores que cultivan nuestras patatas y cebollas frescas, y a la energía que John y nuestro equipo están generando en torno a Green Giant Fresh».

Diseñada específicamente para adaptarse a las dimensiones y la arquitectura de Times Square, la campaña creativa abarca dos pantallas digitales conectadas entre sí, creando la ilusión de que el Gigante se mueve físicamente por el espacio. Con cada paso, las pantallas reaccionan antes de que el impacto final desencadene un espectacular despliegue de patatas y cebollas, revelando el mensaje de la campaña «Live the Giant Life».

«Para nuestros socios minoristas, las patatas y cebollas de Green Giant Fresh representan la combinación de una marca nacional emblemática y la calidad, la consistencia y la experiencia en el sector que caracterizan a Potandon Produce», afirmó JP Sureus, director de ventas de Potandon Produce. «Esta campaña da vida a esa historia en un escenario espectacular y genera un nuevo impulso en torno a dos categorías de productos frescos fundamentales».

La valla publicitaria supone un hito importante a nivel nacional para las patatas y cebollas Green Giant Fresh y para Potandon Produce, el titular de la licencia exclusiva de la marca Green Giant Fresh para patatas y cebollas frescas en Norteamérica.

La campaña contará con el apoyo de las redes sociales, contenidos de vídeo originales y acciones de relaciones públicas a lo largo de toda su duración, lo que permitirá llevar la experiencia de Times Square más allá de la ciudad de Nueva York y ofrecerá a los minoristas, los productores y los consumidores la oportunidad de compartir ese momento.

Se invita a los visitantes de la ciudad de Nueva York a pasar por Times Square y ver al Gigante en acción hasta el 31 de octubre. Las fotos y los vídeos de la valla publicitaria se pueden compartir en Instagram etiquetando a @greengiantfreshpo.

Para obtener más información sobre las patatas y cebollas de Green Giant Fresh, visita GreenGiantFreshPotatoes.com.

ACERCA DE POTANDON PRODUCE

Con sede en Idaho Falls (Idaho), Potandon Produce es una empresa líder en la comercialización de patatas y cebollas frescas, así como titular de la licencia exclusiva de la marca Green Giant™ Fresh para patatas y cebollas frescas en Norteamérica. A través de su red nacional de productores experimentados y centros de envasado, Potandon garantiza un suministro continuo de productos hortofrutícolas de alta calidad, al tiempo que ofrece productos innovadores, envases y soluciones para el desarrollo de categorías a los minoristas de toda Norteamérica.

FUENTE Potandon Produce LLC, exclusive marketer of Green Giant Fresh® potatoes and onions