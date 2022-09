Green Street lance sa solution Euopean Sales Comps pour fournir un aperçu fiable des marchés et des prix de l'immobilier paneuropéen

-- Normalisé pour répondre aux standards de multiples pays et de multiples devises, le nouvel outil s'ajoute à l'offre américaine de la société et à ses analyses de marché exhaustives afin de fournir des renseignements uniques à l'échelle mondiale sur l'évaluation des propriétés commerciales--

LONDRES, 6 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Green Street, le principal fournisseur d'informations sur l'immobilier commercial, a lancé sa solution European Sales Comps, un outil robuste qui fournit des données exclusives et des analyses cartographiques interactives pour les transactions évaluées à 5 millions d'euros et plus dans toute la région paneuropéenne. Les données de transaction sont minutieusement vérifiées et normalisées pour une analyse transfrontalière européenne transparente, et enrichies par les offres de Green Street en matière d'analyse de marché, d'évaluations, de rendements, d'indices des prix des propriétés commerciales (CPPI), de renseignements, de recherche et plus encore.

European Sales Comps

European Sales Comps fournit des données fiables sur les transactions pour les secteurs de l'immobilier de bureaux, résidentiel, de commerce de détail, d'industrie, d'hébergement et autres dans des marchés clés tels que l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, les pays nordiques et l'Italie. Chaque transaction comprend un aperçu détaillé de l'actif, une analyse de l'emplacement, des indicateurs d'estimation et des comparaisons récentes pertinentes.

« Dans le cadre de notre mission qui consiste à fournir à nos clients les renseignements les plus complets sur l'immobilier commercial, nous sommes heureux de mettre désormais à disposition du marché européen un outil de vente de qualité supérieure qui fournit des précisions et des renseignements sur les prix du marché, a déclaré Kris Hoffman, responsable du chiffre d'affaires chez Green Street. Nos données de transactions uniques sont améliorées grâce à nos outils exclusifs d'analyses de données et de recherches, qui informent nos clients sur le contexte macroéconomique, sectoriel et de marché environnant afin d'optimiser leurs décisions et de maximiser leurs rendements », a ajouté M. Hoffman.

John Guilfoy, directeur des produits chez Green Street, a déclaré : « Nous sommes déterminés à réaliser d'importants investissements en matière de transactions internationales et de données et analyses de marché pour continuer d'innover et d'élargir la puissante plateforme web de renseignements exploitables de Green Street. European Sales Comps est un nouveau produit formidable dont nos clients pourront tirer parti pour accroître leur rentabilité sur des marchés difficiles et prometteurs. »

Voir une démonstration de European Sales Comps de Green Street et télécharger des échantillons de rapports .

À propos de Green Street

Green Street est le principal fournisseur de services de recherches, d'informations, de données, d'analyses et de conseil dans le domaine de l'immobilier commercial aux États-Unis et en Europe. Depuis plus de 35 ans, Green Street fournit des renseignements exclusifs et des données fiables sur les marchés immobiliers publics et privés, aidant ainsi les investisseurs, les banques, les prêteurs et autres acteurs du secteur à optimiser leurs investissements et leurs décisions stratégiques. La société fournit des informations exclusives sur le marché, des renseignements étayés et des analyses prédictives par le biais d'une plateforme SaaS. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.greenstreet.com .

CONTACT :

Green Street

Stacey Corso

Responsable des relations publiques

+1(415) 672-6460

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1891136/Green_Street_European_Sales_Comps.jpg

SOURCE Green Street