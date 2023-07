Greenbrook en tête du classement de Mergermarket pour les communications en matière de fusion-acquisition au Royaume-Uni et dans la région EMOA

LONDRES, 20 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Greenbrook, le conseiller spécialisé en communications pour le secteur des placements, avec une expertise particulière en capital-investissement, capital-risque, dette privée, fonds spéculatifs et situations spéciales, est heureux d'annoncer qu'il a été classé au premier rang des conseillers en communications par le nombre de transactions de fusions et acquisitions effectuées au Royaume-Uni et en EMOA, par Mergermarket pour le premier semestre 2023.

Greenbrook a conseillé avec succès 67 transactions de fusions et acquisitions, évaluées collectivement à près de 15 milliards de dollars, au premier semestre de 2023. Le volume des transactions a également assuré à Greenbrook la 5e place sur le tableau du classement mondial.

Andrew Honnor, associé directeur de Greenbrook, a commenté : « Nous sommes ravis de voir Greenbrook au premier rang pour les fusions et acquisitions au Royaume-Uni et dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMOA). Cette place témoigne de la force de notre équipe et de la réputation que nous avons bâtie en conseillant certaines des situations de fusions et acquisitions transfrontalières les plus complexes. Cette dynamique se poursuit encore au début du deuxième semestre de 2023, ce qui nous laisse penser avec confiance que nous obtiendrons des résultats solides cette année encore. »

Les données des tableaux du classement mondial et régional de Mergermarket pour le premier semestre de 2023 proviennent de sa base de données des transactions de fusion et acquisition, y compris de celles qui sont évaluées à plus de 5 millions de dollars.

