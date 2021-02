GreenBroz annonce un partenariat stratégique avec Brother Gearmotor

« La relation entre Brother Gearmotor et GreenBroz va bien au-delà des produits de qualité supérieure », a déclaré Schyler Kaminski, directeur régional des ventes de la division Brother Gearmotor. « Nous partageons les mêmes valeurs dans la façon dont nous traitons nos clients et dont nos produits s'alignent les uns sur les autres. Par exemple, la devise de GreenBroz pour ses tondeuses est « Doux, rapide et silencieux. » Nos motoréducteurs vont dans le même sens, car nous améliorons la qualité de leurs machines et nous soutenons nos produits grâce à notre garantie limitée, la meilleure du secteur. Globalement, notre engagement à créer une solution personnalisée pour GreenBroz est ce qui nous a permis de nous démarquer, au-delà de la concurrence. »

La collaboration s'étend sur une relation entamée l'année dernière avec l'introduction réussie des motoréducteurs Brother adaptés pour être utilisés dans le coupe-herbe à sec GreenBroz Model M. Les motoréducteurs Brother sont maintenant intégrés dans la trieuse de précision et le convoyeur de montée. Les attributs spécifiques comprennent :

Les moteurs à engrenages hypoïdes plus efficaces de Brother, utilisés pour les broyeurs, transmettent un couple supplémentaire à une puissance plus faible en raison d'une efficacité accrue.

Les engrenages hélicoïdaux en ligne pour les coupe-herbe sont remplis de graisse et non d'huile, et peuvent être montés dans n'importe quelle direction et scellés pour la durée de vie du motoréducteur sans entretien ni fuite.

L'utilisation d'un fil de cuivre de meilleure qualité rend le bobinage du moteur plus efficace et améliore la conductivité électrique grâce à la réduction des impuretés dans le métal.

« Les motoréducteurs Brother sont les meilleurs sur le marché, et la société a une réputation d'excellence de longue date dans l'industrie », a déclaré Cullen Raichart, fondateur et PDG de GreenBroz. « Son histoire, qui consiste à aider les entreprises à mettre en œuvre des solutions qui favorisent leur croissance, concorde avec notre mission qui consiste à offrir des produits de la plus haute qualité pour aider les entreprises du secteur du cannabis à croître et à prospérer. »

Cet engagement envers la qualité est illustré par l'insistance de Brother Gearmotor à fabriquer les composants en interne pour assurer le contrôle de la qualité, un attribut cité par GreenBroz comme une des raisons principales pour lesquelles Brother est le partenaire idéal en matière d'ingénierie pour l'avenir. « Ils ont pu personnaliser l'arbre de sortie et mettre notre logo à l'intérieur de la machine », a déclaré l'ingénieur Kevin Bower de GreenBroz pour le modèle M. « L'arbre percé et taraudé est unique à ce qu'ils fabriquent pour nous. Leurs moteurs sont légers, silencieux, efficaces, lavables et totalement étanches. »

Brother Gearmotor propose une gamme complète de motoréducteurs et d'accessoires pour répondre à pratiquement tous les besoins de production d'énergie. Le portefeuille de la société comprend des moteurs à aimant permanent intérieur (IPM), des moteurs à induction sans balais à courant continu et à courant alternatif, ainsi que d'autres réducteurs et motoréducteurs de haute qualité pour des secteurs tels que l'alimentation et les boissons, l'emballage et la manutention. Tous les produits Brother Gearmotor bénéficient d'une garantie limitée de cinq ans, la meilleure du secteur. Pour plus d'informations, visitez le site BrotherGearmotors.com.

GreenBroz Inc. fournit des solutions de récolte automatisée à l'industrie légale du cannabis. Propriété d'anciens combattants, GreenBroz s'engage à offrir un savoir-faire américain de qualité, une ingénierie de machines haut de gamme et un service client exceptionnel. GreenBroz aide les petits, moyens et grands cultivateurs à concrétiser leur propre idée du rêve américain. Tout l'équipement de GreenBroz est de fabrication américaine dans son usine de Las Vegas. Avec des partenaires de vente au détail sur quatre continents, GreenBroz vous permet de répondre facilement à vos besoins en matière d'équipement de récolte. Pour plus d'informations, visitez le site GreenBroz.com.

