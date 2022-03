GreenBroz Inc. lance le Model G, son broyeur + égrappoir de précision, transformant le pré-rouleau de cannabis et le traitement de l'extraction

« C'est une étape importante pour nous d'être en mesure de fournir cette technologie qui résout le problème de longue date de la création de particules uniformes pour les segments du pré-rouleau, des concentrés et des produits comestibles tout en maintenant un haut niveau de qualité, d'efficacité et de débit », a déclaré Cullen Raichart, fondateur et PDG de GreenBroz Inc. « Cinq années de travail concentré par notre équipe d'ingénierie et d'innombrables heures de tests ont produit ce que nous sommes convaincus être une solution durable. »

L'innovation clé de l'équipe de R&D est l'assemblage de lames triangulaires du Model G, en instance de brevet. Combiné avec le moteur à faible couple et à bas régime, il permet un haut niveau de contrôle sur la taille des particules tandis que son actionnement doux génère moins de chaleur, maintenant ainsi l'intégrité des terpènes et des trichomes de grande valeur et maximisant la teneur en THC par livre.

« Contrairement à d'autres machines sur le marché aujourd'hui qui pulvérisent les bourgeons, le Model G a été conçu pour déconstruire doucement le bourgeon afin d'obtenir la taille de broyage uniforme de votre choix », a déclaré Dylan Cruz, ingénieur chez GreenBroz. Le Model G est livré avec des écrans interchangeables de 1/8 pouce, 5/32 pouce ou 3/16 pouce de taille de mouture, offrant contrôle et flexibilité aux clients. L'unité peut être entièrement personnalisée en ajoutant une tôle perforée en acier inoxydable de n'importe quelle taille.

Conçu pour être doux et efficace, le Model G est fabriqué aux États-Unis dans l'usine de fabrication de GreenBroz à Las Vegas et peut traiter plus de 100 livres par heure.

À propos de GreenBroz Inc.

GreenBroz Inc. fournit des solutions de récolte automatisée de pointe à l'industrie du cannabis légal. Entreprise appartenant à des vétérans, GreenBroz s'engage à respecter les règles de l'artisanat américain, l'ingénierie des machines haut de gamme et un service client exceptionnel. GreenBroz aide les cultivateurs de petite, moyenne et grande envergure à réaliser leur version du rêve américain. Tous les équipements GreenBroz sont de fabrication américaine dans son usine de fabrication de Las Vegas nouvellement agrandie, qui a ouvert en 2019. Avec des partenaires détaillants sur les quatre continents, GreenBroz permet de répondre facilement à vos besoins en matière d'équipement de récolte. Pour plus d'informations, consultez le site GreenBroz.com.

SOURCE GreenBroz Inc.