GreenBroz Inc. présentera sa nouvelle technologie de traitement post-récolte du cannabis au stand d'innovation du MJBizCon à Las Vegas les 19 et 20 octobre 2021

« GreenBroz est plus qu'une entreprise qui fabrique des équipements », a déclaré Kevin Bower, ingénieur mécanique chez GreenBroz. « Nous investissons massivement dans l'innovation en matière d'ingénierie et sommes réellement un incubateur de solutions technologiques novatrices et tournées vers l'avenir. Nous sommes enthousiastes à l'idée de pouvoir partager ce sur quoi nous avons travaillé et nous nous réjouissons de l'opportunité d'une interaction en personne et des commentaires des clients. »

Parmi les produits phares de l'exposition, citons la meuleuse GreenBroz Modèle G et la faucheuse à courroie Modèle Z. Destiné au marché des pré-rouleaux, la meuleuse Modèle G est dotée d'un système unique en son genre qui utilise une action de broyage non destructive et une technologie intégrée de filtrage des tiges qui, pour la première fois, permet d'éliminer les tiges tout en préservant les précieux trichomes, ce qui améliore considérablement la qualité. Cette machine à faible vitesse, à faible couple et à faible niveau de décibels change la donne et permet de contrôler la taille des particules sans aucune vibration.

« La machine obtient une mouture parfaite à chaque fois et sera de loin le meilleur et le plus avancé des meuleuses sur le marché », a déclaré Jonah Carrington, Directeur général (DG) de Humboldt Operations, Cookies.

La faucheuse à courroie Modèle Z est une première dans l'industrie, offrant un débit élevé tout en maintenant une qualité impeccable du produit final. Avec la capacité de traiter plus de 100 livres par heure, elle combine l'efficacité du débit des faucheuses à baril typiques avec la qualité générée par la faucheuse à sec traditionnelle de GreenBroz, ce qui la rend unique sur le marché actuel.

L'action unique des lames serpentines de la machine, en instance de brevet, optimise le temps pendant lequel le produit est en contact avec les lames, ce qui signifie qu'un seul passage est nécessaire pour couper entièrement le cannabis ou le chanvre. Les angles des lames sont entièrement réglables, tout comme la vitesse des lames, ce qui permet des réglages spécifiques à chaque variété. Contrairement à d'autres machines, l'excédent de coupe généré par le Modèle Z peut être utilisé pour un traitement secondaire, ce qui permet de réduire les pertes de matières premières et d'augmenter les profits.

Outre le stand de l'innovation, GreenBroz présentera son Système N-Line dans le Hall Nord, au stand N3034.

À propos de GreenBroz Inc.

GreenBroz Inc. fournit des solutions de récolte automatisée de pointe à l'industrie du cannabis légal. Entreprise appartenant à des vétérans, GreenBroz s'engage à respecter les règles de l'artisanat américain, l'ingénierie des machines haut de gamme et un service client exceptionnel. GreenBroz aide les cultivateurs de petite, moyenne et grande envergure à réaliser leur propre version du rêve américain. Tous les équipements GreenBroz sont de fabrication américaine dans son usine de fabrication de Las Vegas nouvellement agrandie, qui a ouvert en 2019. Avec des partenaires détaillants sur les quatre continents, GreenBroz permet de répondre facilement à vos besoins en matière d'équipement de récolte. Pour plus d'informations, consultez le site GreenBroz.com.

