GreenBroz Inc. révolutionne l'expérience client avec le lancement de sa salle d'exposition et de son installation de recherche et développement à Las Vegas

« Nous souhaitions offrir une expérience centralisée, pratique et agréable à nos clients, a déclaré Cullen Raichart, fondateur et PDG de GreenBroz. Il est important pour nous de pouvoir interagir directement avec nos clients et de collaborer à la recherche de solutions personnalisables pour leurs installations de traitement, et nous estimons que notre expérience des installations cadre parfaitement avec les possibilités de divertissement de classe mondiale que Las Vegas a à offrir. »

L'installation tout compris offre aux clients une expérience personnalisée qui comprend un contact direct avec les équipes d'ingénierie et de conception de l'entreprise. Les clients sont invités à observer le déroulement du processus de prototypage rapide, à discuter directement avec les concepteurs et à voir la gamme complète de machines présentées, y compris le nouveau système Rise-N-Sort.

L'ensemble des machines et systèmes font l'objet de démonstrations avec du chanvre, ce qui ne fait qu'améliorer l'expérience client. GreenBroz détient un permis de manutentionnaire de chanvre délivré par le département de l'Agriculture du Nevada qui permet l'utilisation du chanvre dans le cadre de démonstrations des machines sur place. Ces démonstrations aident les clients à avoir une vision réelle des gains d'efficacité et de la façon dont un système de traitement après les cultures pourrait être intégré à leur installation.

« Le temps que j'ai passé à l'installation de GreenBroz est d'une valeur inestimable, a déclaré Evan Marder, directeur des cultures à Fleur Cannabis. Le fait de profiter de ce type d'accès et d'expérience bien organisée avant de prendre des décisions d'achat est sans précédent. L'engagement de GreenBroz envers l'éducation du client et le temps que l'équipe a pris pour me montrer le déroulement de tous les processus m'ont permis de vivre une expérience enrichissante. Je n'avais jamais rien vécu de la sorte, et c'était extrêmement utile. »

À propos de GreenBroz Inc.

GreenBroz Inc. fournit des solutions de récolte automatisée à l'industrie légale du cannabis. Propriété d'anciens combattants, GreenBroz s'engage à offrir un savoir-faire américain de qualité, une ingénierie de machines haut de gamme et un service client exceptionnel. GreenBroz aide les petits, moyens et grands cultivateurs à concrétiser leur propre idée du rêve américain. Tous les appareils GreenBroz sont fabriqués aux États-Unis, dans son installation de production récemment agrandie située à Las Vegas, dont l'ouverture remonte à 2019. Avec des partenaires de vente au détail sur quatre continents, GreenBroz vous permet de répondre facilement à vos besoins en matière d'équipement de récolte. Pour plus d'informations, visitez le site : GreenBroz.com .

Contact pour les médias : Jaana Prall, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1559772/GreenBroz.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/877768/GreenBroz_Inc_Logo.jpg

SOURCE GreenBroz Inc.