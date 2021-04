GreenBroz lance le premier système de traitement post-récolte du cannabis

LAS VEGAS, 8 avril 2021 /PRNewswire/ -- GreenBroz Inc., une entreprise américaine de premier rang spécialisée en développement de technologies de traitement post-récolte du cannabis, a annoncé aujourd'hui le lancement de son système Rise-N-Sort. Ce système puissant et entièrement intégré combine le convoyeur de montée, la trieuse de précision et la table de tri pour consolider efficacement le déplacement des produits et leur séparation en différents groupes de taille. Ce système en trois parties atteint un taux de traitement de 6 livres (3 kilos) par minute et est donc bien plus rapide que le traitement manuel, qui atteint un taux de 2 livres (1 kilo) par minute.

« Ce que nous offrons aux clients n'est pas seulement des solutions, mais aussi un plan de croissance, a déclaré Cullen Raichart, fondateur et PDG de GreenBroz Inc. Nous sommes plus que ravis de fournir une solution spécialement conçue pour l'industrie, qui conserve la qualité du produit et protège les délicats trichomes, tout en augmentant considérablement le débit. »

Ce système unique en son genre fonctionne discrètement et sans vibrations. Constitué d'acier inoxydable de grade alimentaire, d'acier chirurgical, de polyuréthane et de polyéthylène de masse molaire très élevée, il assure que le produit conserve, autant que possible, la qualité qu'il avait à la cueillette. En minimisant le contact entre le produit et les humains, la solution réduit le risque de contamination et assure l'uniformité du produit final.

Principales caractéristiques du système :

L'écran tactile numérique de l'interface homme-machine permet de contrôler la vitesse d'alimentation et de tri.

Le système est construit avec des matériaux de grade alimentaire.

Le système entier est lavable, y compris les moteurs.

Tous les composants peuvent être rendus compatibles avec les exigences d'alimentation électrique internationales.

Le système est modulaire et peut être combiné avec le coupe-herbe à sec GreenBroz Model M pour créer une solution complète de bout en bout qui accompagne le produit brut tout a long de son parcours, de la taille à l'emballage.

« L'efficacité du système et l'élégance de son design sont le résultat direct de la créativité et du dévouement de notre équipe d'ingénierie. Nous n'aurions pas pu mettre au point un tel système sans notre laboratoire interne de conception de pointe et ses capacités complètes de prototypage rapide », a affirmé Kevin Bower, ingénieur en chef de GreenBroz.

À propos de GreenBroz Inc.

GreenBroz Inc. fournit des solutions de récolte automatisée à l'industrie légale du cannabis. Propriété d'anciens combattants, GreenBroz s'engage à offrir un savoir-faire américain de qualité, une ingénierie de machines haut de gamme et un service client exceptionnel. GreenBroz aide les petits, moyens et grands cultivateurs à concrétiser leur propre idée du rêve américain. Tout l'équipement de GreenBroz est de fabrication américaine dans son usine de Las Vegas. Avec des partenaires de vente au détail sur quatre continents, GreenBroz vous permet de répondre facilement à vos besoins en matière d'équipement de récolte. Pour plus d'informations, visitez le site : GreenBroz.com .

Contact pour les médias : Jaana Prall, [email protected]

